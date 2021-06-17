Пропала женщина, которая родила сразу 10 детей

Партнер Госиаме Ситхоул, которая родила 10 детей за один раз, заявил прессе, что не верит в их существование.

Женщина перестала выходить на связь.

Ранее появилась новость о том, что в Южно-Африканской Республике (ЮАР) женщина за один раз родила семерых мальчиков и троих девочек. Как сообщалось, младенцы родились на 29-й неделе беременности с помощью кесарева сечения. Ранее врачи считали, что детей у женщины будет восемь.

Однако, по словам отца детей, с момента отъезда Ситхоул в роддом, он ни разу не видел ни ее, ни новорожденных.

Мужчина предпринял множество попыток навестить молодую мать с детьми, но Ситхоул не сообщила о своем местонахождении, пишет Lenta.ru. Он обзвонил несколько больниц, но ни один из врачей не смог подтвердить факт рождения десятерых детей за один раз.

Фезиве Ндваяна (Feziwe Ndwayana), представитель департамента социального развития, также заявила, что она не может быть уверена в рождении десятерых детей, потому что в последнее время Ситхоул ни с кем не выходила на связь.

Мужчина призвал общественность прекратить отправлять ему пожертвования, пока он не найдет Ситхоул вместе с детьми.

Ранее сообщалось, что впервые в мире родился мальчик с тремя пенисами. Это случилось в иракском городе Дахук. Такую особенность развития медики зафиксировали впервые в истории. Ранее на свет появлялись только дети с двумя пенисами. Один случай приходится на 5−6 млн рождений.

Медики приняли решение удалить «ненужное» — благо дополнительные гениталии были не до конца сформированы.