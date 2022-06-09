Пропавшего подростка нашли в Алтайском крае

Мальчик найден живым, сообщили поисковики. Подробности в интересах ребенка не разглашаются.
Школьник пропал 24 мая. Об успешном окончании поисков сообщили 9 июня.
Ранее в «ЛизаАлерт» рассказали о главных причинах пропажи детей в Алтайском крае.
В Алтайском крае нашли 14-летнего школьника из Бийска. Об этом объявил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Мальчик найден живым, сообщили поисковики. Подробности в интересах ребенка не разглашаются.
Школьник пропал 24 мая. Об успешном окончании поисков сообщили 9 июня.
Ранее в «ЛизаАлерт» рассказали о главных причинах пропажи детей в Алтайском крае.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter