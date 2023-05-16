16 мая
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Жизнь

Прорыв водопровода на одной из улиц Барнаула устранили

«Росводоканал Барнаул» устранил затопление ул. Попова, случившееся 15 мая, сообщают в пресс-службе мэрии города.

Прорыв водопровода.
Прорыв водопровода.
Barnaul 22

Повреждение на водопроводной сети имело диаметр 300 мм и произошло по адресу ул. Попова, 29.

Вода залила большую территорию, перекрыв доступ к пешеходным переходам и остановкам.

Из-за аварии, на время ремонта, отключили холодную воду в нескольких административных зданиях.

Однако сотрудники барнаульского водоканала справились с проблемой раньше намеченного срока - около десяти вечера вместо шести утра.

Над устранением работала бригада специалистов и пять единиц техники.

Ранее барнаульцы продолжали протестовать из-за прокладки водопровода через их улицы.

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