Прорыв водопровода на одной из улиц Барнаула устранили

Повреждение на водопроводной сети имело диаметр 300 мм и произошло по адресу ул. Попова, 29.
Вода залила большую территорию, перекрыв доступ к пешеходным переходам и остановкам.
Из-за аварии, на время ремонта, отключили холодную воду в нескольких административных зданиях.
Однако сотрудники барнаульского водоканала справились с проблемой раньше намеченного срока - около десяти вечера вместо шести утра.
Над устранением работала бригада специалистов и пять единиц техники.
Ранее барнаульцы продолжали протестовать из-за прокладки водопровода через их улицы.