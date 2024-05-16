Прощаемся с ЦУМом и самокатами, ждем заморозков и четвертого птенца черного аиста. Что произошло в Алтайском крае 16 мая

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◆ 17-летний подросток в наушниках погиб на железнодорожной станции Топчиха. Ребенок пересекал железнодорожные пути в неположенном месте и не заметил приближающийся поезд.



Несмотря на то, что машинист поезда подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, избежать столкновения не удалось. В результате полученных травм подросток скончался.

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