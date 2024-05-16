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Жизнь

Прощаемся с ЦУМом и самокатами, ждем заморозков и четвертого птенца черного аиста. Что произошло в Алтайском крае 16 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 16 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Здание ЦУМа могут снести уже этим летом. На его месте возведут современный деловой центр

◆ Ночью с 16 на 17 мая температура будет от 0 до +5 градусов, местами на почве будут заморозки до -2 градусов.

Самокаты предлагают запретить в парках Барнаула

◆ Алтайская пара черных аистов стала родителями трех птенцов.

◆ Грибники делятся богатым уловом сморчков. Плодородное место нашли недалеко от Барнаула, а также в Тальменском, Благовещенском и Первомайском районах. За один час здесь собирают 15 литров.

◆ Разбираемся с приложениями для оплаты ЖКХ. Как не получить долг при регистрации аккаунта на «Госуслуги.дом»

◆ 17-летний подросток в наушниках погиб на железнодорожной станции Топчиха. Ребенок пересекал железнодорожные пути в неположенном месте и не заметил приближающийся поезд.

Несмотря на то, что машинист поезда подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, избежать столкновения не удалось. В результате полученных травм подросток скончался.

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