Прославившаяся из-за фото в купальнике учительница не подтвердила свой переезд из Барнаула

Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова, прославившаяся из-за скандальной фотографии в социальной сети, не подтвердила, но и не опровергла информации о переезде в Москву.

«Не буду комментировать. Вы номером ошиблись», — сказала Татьяна Кувшинникова корреспонденту altapress.ru.

Отметим, что информация о переезде учительницы в Москву появилась в МК на Алтае. Как сообщает издание, после увольнения из школы Кувшинникова несколько месяцев работала в краевом институте повышения квалификации работников образования.

Там она обучала учителей правильному ведению социальных сетей. Но получала там всего 14 тыс. рублей.

В сообществе Инцидент Барнаул Кувшинникова написала: «Так, откуда эта информация?! Я никаких интервью не давала!!! Ну это уже вообще!!!».

Ранее altapress.ru писал о том, что Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из школы из-за того, что родителям учеников не понравилось ее фото в купальнике в социальных сетях. После этого девушку поддержали коллеги масштабным флэшмобом, а Андрей Малахов пригласил на свое шоу.