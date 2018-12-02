Проститутки и насилие над сыном: Джеки Чан поделился скандальными фактами из своего прошлого

Китайский и американский актер Джеки Чан раскрыл неоднозначные факты из своей биографии в мемуарах «Never Grow Up» («Никогда не взрослей»), с которыми ознакомился Daily Mail. Актер признался в плохом отношении с женщинами и применение силы в отношении собственного сына.

Чан признался, что он не был хорошим отцом и мужем. Он часто изменял первой жене Жоан Линь с проститутками, а также с актрисой и бывшей «Мисс Азия» Элейн Нг. По его словам, однажды во время ссоры с женой, он схватил их маленького сына Джейси и кинул его через комнату.

Актер рассказал, что долгое время прятал от жены деньги из-за параноидальных мыслей о том, что она живет с ним только из-за его денег. Другим плохим поступком он считает то, что на пресс-конференции назвал свою связь с Нг самой большой ошибкой, хотя актриса была беременна от него. Со своей первой девушкой, имя которой не приводится, Чан не любил проводить время и не оставался дома, когда узнавал, что она ждет его в квартире.

Кумир миллионов отметил, что злоупотреблял алкоголем и садился нетрезвым за руль. Однажды, будучи пьяным, он разбил два дорогих авто за день. Также он неосознанно тратил деньги и делал дорогие экстравагантные подарки. Актер делает вывод, что все его поступки были следствием неуверенности в себе и незрелости, пишет «Лента.ру».

«После того, как ты пожил в бедности, деньги дают тебе ощущение уверенности. Мне нравилось, чтобы вокруг меня было много людей, каждый раз ел с большой компанией. Лет десять назад я за один год потратил два миллиона долларов на оплату еды других людей. Я делал экстравагантные подарки: часы, машины, кожаные куртки ручной работы, коробки дорогого вина», — пишет Джеки Чан (цитата по РИА Новости).

В 2017 году 19-летняя дочь Джеки Чана Этта У Чжолинь призналась, что любит женщин и рассказала, что отец выгнал ее из дома. Пословам дочери Джеки Чана, из-за «гомофобных родителей» ей с подругой пришлось месяц спать под мостом.