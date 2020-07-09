Просто космос: как барнаульский дом превратился в космическую галерею молодых художников

Чья инициатива?
Началось все еще зимой этого года, когда на прием к председателю Барнаульской городской Думы Галине Буевич обратился председатель совета дома с ул. Георгия Исакова Александр Ермолаев.
Он рассказал, что здание давно не ремонтировалось и выглядит непрезентабельно. Дома по соседству уже украшают красивые рисунки. У жителей возникла идея обратиться к Буевич и принять участие в совместной с АГИК программе улучшения городской среды.
Для реализации инициативы подключили молодых художников и дизайнеров Алтайского государственного института культуры, ректором которого и является председатель БГД.
Галина Буевич,
председатель БГД:
Это была не первая работа студентов института культуры подобного рода. В рамках учебной практики они уже расписали стены нескольких домов в Ленинском районе. Результат творчества порадовал жителей. А для ребят это была прекрасная возможность во время практики поработать с отдачей. Они почувствовали значимость того, что делают, особенно, когда услышали слова благодарности от жителей дома.
Расписать цоколь дома на ул. Исакова запланировали на лето. Из-за пандемии была вероятность, что проект сорвется, но опасения не подтвердились. Работа закипела, все меры предосторожности были соблюдены. Студенты творили на свежем воздухе, в группе по 3−5 человек.
Почему — космос?
Темой для рисунков, разместившихся на цоколе у входа в подъезды, стал космос. Как рассказал председатель совета дома, причин было две. Во-первых, получилось красиво и необычно. Во-вторых, есть надежда, что, глядя на изображения звезд, планет, спутников и ракет, дети начнут интересоваться наукой и покорением космоса.
Для росписи использовались база и белая фасадная краска для цоколей, а также колерная паста нужных цветов. Иллюстрации получились интересными, красочными, что очень радует жителей дома. Студенты работали под руководством доцента кафедры дизайна и архитектуры АГИК Надежды Колесник.
«Услышав пожелания от жильцов, ребята с воодушевлением принялись за дело. Они подготовили эскизы, согласовали их и выполнили роспись в течение недели. Студентам очень понравилась поставленная задача. К тому же они смогли на себе прочувствовать все этапы реализации проекта — от идеи до воплощения, — рассказала Надежда Колесник.
Будет ли продолжение?
Роспись цоколя дома на Георгия Исакова далеко не последняя работа студентов АГИК. Впереди еще много работы, ведь творчество молодых художников и дизайнеров нравится жителям Барнаула все больше.
Надежды Колесник,
доцент кафедры дизайна и архитектуры АГИК:
Мы бы хотели помочь всем желающим, но их слишком много — ребята просто не справятся с таким объемом работы.