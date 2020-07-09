Просто космос: как барнаульский дом превратился в космическую галерею молодых художников

В то время, как по всей России работники ЖКХ безжалостно закрашивают шедевры мастеров и любителей граффити, барнаульские художники официально получили большое поле для творчества и совместили приятное с полезным. Вместо холстов и бумаги они расписывают стены жилых домов. В результате цоколь дома на ул. Исакова, 209 украсили космические рисунки студентов Алтайского государственного института культуры.

Чья инициатива?

Началось все еще зимой этого года, когда на прием к председателю Барнаульской городской Думы Галине Буевич обратился председатель совета дома с ул. Георгия Исакова Александр Ермолаев.

Он рассказал, что здание давно не ремонтировалось и выглядит непрезентабельно. Дома по соседству уже украшают красивые рисунки. У жителей возникла идея обратиться к Буевич и принять участие в совместной с АГИК программе улучшения городской среды.

Для реализации инициативы подключили молодых художников и дизайнеров Алтайского государственного института культуры, ректором которого и является председатель БГД.

Галина Буевич. Олег Богданов

Галина Буевич,

председатель БГД:

Это была не первая работа студентов института культуры подобного рода. В рамках учебной практики они уже расписали стены нескольких домов в Ленинском районе. Результат творчества порадовал жителей. А для ребят это была прекрасная возможность во время практики поработать с отдачей. Они почувствовали значимость того, что делают, особенно, когда услышали слова благодарности от жителей дома.

Расписать цоколь дома на ул. Исакова запланировали на лето. Из-за пандемии была вероятность, что проект сорвется, но опасения не подтвердились. Работа закипела, все меры предосторожности были соблюдены. Студенты творили на свежем воздухе, в группе по 3−5 человек.

Почему — космос?

Космические рисунки на доме в Барнауле. barnaul.org.

Темой для рисунков, разместившихся на цоколе у входа в подъезды, стал космос. Как рассказал председатель совета дома, причин было две. Во-первых, получилось красиво и необычно. Во-вторых, есть надежда, что, глядя на изображения звезд, планет, спутников и ракет, дети начнут интересоваться наукой и покорением космоса.

Для росписи использовались база и белая фасадная краска для цоколей, а также колерная паста нужных цветов. Иллюстрации получились интересными, красочными, что очень радует жителей дома. Студенты работали под руководством доцента кафедры дизайна и архитектуры АГИК Надежды Колесник.

Космические рисунки на доме в Барнауле. barnaul.org.

«Услышав пожелания от жильцов, ребята с воодушевлением принялись за дело. Они подготовили эскизы, согласовали их и выполнили роспись в течение недели. Студентам очень понравилась поставленная задача. К тому же они смогли на себе прочувствовать все этапы реализации проекта — от идеи до воплощения, — рассказала Надежда Колесник.

Будет ли продолжение?

Космические рисунки на доме в Барнауле. barnaul.org.

Роспись цоколя дома на Георгия Исакова далеко не последняя работа студентов АГИК. Впереди еще много работы, ведь творчество молодых художников и дизайнеров нравится жителям Барнаула все больше.

Надежды Колесник,

доцент кафедры дизайна и архитектуры АГИК: