Просто потерпите. В Алтайском крае началось потепление

Медленное потепление началось в Алтайском крае со среды, 23 октября. Накануне регион прошел « дно холода ».

Первый снег в Барнауле.

Как сообщили altapress.ru в алтайском Гидрометцентре, с сегодняшнего дня температуры воздуха будут показывать на протяжении нескольких дней стабильное повышение.

В четверг днем в крае будет +2…+7 градусов, в пятницу термометры покажут +4…+9 градусов.

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, вероятно, что потепление будет сопровождаться осадками — преимущественно в виде дождя. При этом, местами все же возможен и мокрый снег.

Существенное же потепление произойдет, согласно предварительному прогнозу, к 27 октября.

Ожидается, что оно продержится до 29 октября включительно. Ожидается, что дневные температуры воздуха будут балансировать в диапазоне +13…+18 градусов.

Данный непродолжительный период можно будет назвать третьим бабьим летом на Алтае. Первое было в сентябре, второе — в первой половине октября.