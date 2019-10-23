Просто потерпите. В Алтайском крае началось потепление

Как сообщили altapress.ru в алтайском Гидрометцентре, с сегодняшнего дня температуры воздуха будут показывать на протяжении нескольких дней стабильное повышение.
В четверг днем в крае будет +2…+7 градусов, в пятницу термометры покажут +4…+9 градусов.
По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, вероятно, что потепление будет сопровождаться осадками — преимущественно в виде дождя. При этом, местами все же возможен и мокрый снег.
Существенное же потепление произойдет, согласно предварительному прогнозу, к 27 октября.
Ожидается, что оно продержится до 29 октября включительно. Ожидается, что дневные температуры воздуха будут балансировать в диапазоне +13…+18 градусов.
Данный непродолжительный период можно будет назвать третьим бабьим летом на Алтае. Первое было в сентябре, второе — в первой половине октября.