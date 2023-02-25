Противогололедными средствами обрабатывают дороги и тротуары в Барнауле

Днем стоит теплая погода, ночью — похолодание, которое приводит к гололеду.
В ночь на 25 февраля дорожники использовали более 200 т реагентов. Работали более 120 единиц спецтехники.
Особое внимание уделили устранению наледи на тротуарах и подходах к пешеходным переходам.
Днем 25 февраля на тротуарах находятся 130 дорожных рабочих и 90 единиц техники.
Администрация города призывает барнаульцев быть предельно осторожными при передвижении по улицам.
Ранее барнаульцы пожаловались на затопление улиц талым снегом.