25 февраля
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Жизнь

Противогололедными средствами обрабатывают дороги и тротуары в Барнауле

Дорожные службы продолжают в круглосуточном режиме обрабатывать улицы реагентами в связи с перепадами температур и гололедицей, сообщают в мэрии Барнаула.

Обработка дорог и тротуаров дорожными службами Барнаула.
Обработка дорог и тротуаров дорожными службами Барнаула.
Официальный сайт Барнаула

Днем стоит теплая погода, ночью — похолодание, которое приводит к гололеду.

В ночь на 25 февраля дорожники использовали более 200 т реагентов. Работали более 120 единиц спецтехники.

Особое внимание уделили устранению наледи на тротуарах и подходах к пешеходным переходам.

Днем 25 февраля на тротуарах находятся 130 дорожных рабочих и 90 единиц техники.

Администрация города призывает барнаульцев быть предельно осторожными при передвижении по улицам.

Ранее барнаульцы пожаловались на затопление улиц талым снегом.

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