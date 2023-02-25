Противогололедными средствами обрабатывают дороги и тротуары в Барнауле

Дорожные службы продолжают в круглосуточном режиме обрабатывать улицы реагентами в связи с перепадами температур и гололедицей, сообщают в мэрии Барнаула.

Днем стоит теплая погода, ночью — похолодание, которое приводит к гололеду.

В ночь на 25 февраля дорожники использовали более 200 т реагентов. Работали более 120 единиц спецтехники.

Особое внимание уделили устранению наледи на тротуарах и подходах к пешеходным переходам.

Днем 25 февраля на тротуарах находятся 130 дорожных рабочих и 90 единиц техники.

Администрация города призывает барнаульцев быть предельно осторожными при передвижении по улицам.

Ранее барнаульцы пожаловались на затопление улиц талым снегом.