Проявите выдержку. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Унять гордыню и прислушаться к советам, по словам астропсихолога, предстоит Стрельцам. А оказать помощь и поддержку любому смогут Тельцы. «Выслушайте, проявляйте выдержку, терпение. Нужные слова сами собой придут», — говорит Светлана Черемисина.
Настоящими лидерами, которые объединят всех вокруг станут, к своему удивлению, Скорпионы, отметила собеседница. Награда за терпение в виде приятных сюрпризов ждут Рыб.
«Вы сможете получить работу своей мечты или предложение о повышении, — говорит астропсихолог о Весах. Наслаждаться работой смогут также и Козероги, которые, впрочем, получат удовольствие от общении с детьми и второй половинкой, добавляет специалистка.
Постепенно включаться в работу следует Близнецам, Ракам и Девам. Львам же и вовсе потребуются отгулы до среды и поваляться в постели, говорит Светлана Черемисина.
«Почувствуете себя спокойнее, счастливее, сомнений станет меньше. Внутри произойдет корректировка курса. Со следующей недели приступайте к делу», — сообщает она Козерогам.
«Отдых и удовольствие Водолеям принесут заграничные поездки. Тишина и спокойствие — то, что вам сейчас необходимо. Восстановите свою нервную систему», — советует астропсихолог.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.
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