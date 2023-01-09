Проявите выдержку. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«В начале недели будет трудно включиться в работу. Только с пятницы захочется приступить к активным действиям. Но выходные лучше посвятить спокойным, приятным делам», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Унять гордыню и прислушаться к советам, по словам астропсихолога, предстоит Стрельцам. А оказать помощь и поддержку любому смогут Тельцы. «Выслушайте, проявляйте выдержку, терпение. Нужные слова сами собой придут», — говорит Светлана Черемисина.

Настоящими лидерами, которые объединят всех вокруг станут, к своему удивлению, Скорпионы, отметила собеседница. Награда за терпение в виде приятных сюрпризов ждут Рыб.

«Вы сможете получить работу своей мечты или предложение о повышении, — говорит астропсихолог о Весах. Наслаждаться работой смогут также и Козероги, которые, впрочем, получат удовольствие от общении с детьми и второй половинкой, добавляет специалистка.

Постепенно включаться в работу следует Близнецам, Ракам и Девам. Львам же и вовсе потребуются отгулы до среды и поваляться в постели, говорит Светлана Черемисина.

«Почувствуете себя спокойнее, счастливее, сомнений станет меньше. Внутри произойдет корректировка курса. Со следующей недели приступайте к делу», — сообщает она Козерогам.

«Отдых и удовольствие Водолеям принесут заграничные поездки. Тишина и спокойствие — то, что вам сейчас необходимо. Восстановите свою нервную систему», — советует астропсихолог.