Психиатры объяснили поведение Малышевой в передаче о «детях-кретинах»

Шквал критики в очередной раз обрушился на телеведущую Елену Малышеву после того, как она во время эфира на Первом канале предложила выяснить, «откуда берутся кретины». Эксперты-психиатры рассказали, почему теледоктор так выразилась.

В заставке передачи было написано «Мой ребенок — идиот». Россиян возмутили высказывания и позиция телеведущей, некоторые направили претензии в ее адрес.

В программе Малышева попыталась объяснить появления ментальных нарушений у детей. Психиатры отмечают, что слова «кретин» и «идиот» — медицинские термины. По мнению специалистов, эти обозначения не несут оскорбительного подтекста.

«Умственная отсталость <…> может выражаться в виде олигофрении, имбецильности и идиотии», — цитирует РИА Новости врача-психиатра Вячеслава Тарасова.

«Идиотия это же не оскорбительное», — согласился с коллегой детский психиатр Алексей Каротам. Врач уточнил, что понятие было принято в классификации при Советском Союзе.

Российская актриса Эвелина Бленданс встала на сторону телеведущей Елены Малышевой. Артистка воспитывает сына с синдромом Дауна. Она уверена, что Малышева «не могла такое сказать», пишет ura.ru.

«Елена Васильевна всегда поддерживает нас с <сыном> Семеном и делает программы, включая с синдромом Дауна», — цитирует Бледанс «Ридус».

Ассоциация «Аутизм-регионы» написала на свой странице в социальной сети, что считает недопустимым использование подобной лексики, потому что она дискриминирует людей с интеллектуальной недостаточностью. «Это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями», — пишет организации в Facebook.

Ранее доктор медицинских наук обвинил Елену Малышеву в непрофессионализме.