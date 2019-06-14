Психиатры объяснили поведение Малышевой в передаче о «детях-кретинах»

В заставке передачи было написано «Мой ребенок — идиот». Россиян возмутили высказывания и позиция телеведущей, некоторые направили претензии в ее адрес.
В программе Малышева попыталась объяснить появления ментальных нарушений у детей. Психиатры отмечают, что слова «кретин» и «идиот» — медицинские термины. По мнению специалистов, эти обозначения не несут оскорбительного подтекста.
«Умственная отсталость <…> может выражаться в виде олигофрении, имбецильности и идиотии», — цитирует РИА Новости врача-психиатра Вячеслава Тарасова.
«Идиотия это же не оскорбительное», — согласился с коллегой детский психиатр Алексей Каротам. Врач уточнил, что понятие было принято в классификации при Советском Союзе.
Российская актриса Эвелина Бленданс встала на сторону телеведущей Елены Малышевой. Артистка воспитывает сына с синдромом Дауна. Она уверена, что Малышева «не могла такое сказать», пишет ura.ru.
«Елена Васильевна всегда поддерживает нас с <сыном> Семеном и делает программы, включая с синдромом Дауна», — цитирует Бледанс «Ридус».
Ассоциация «Аутизм-регионы» написала на свой странице в социальной сети, что считает недопустимым использование подобной лексики, потому что она дискриминирует людей с интеллектуальной недостаточностью. «Это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями», — пишет организации в Facebook.
Ранее доктор медицинских наук обвинил Елену Малышеву в непрофессионализме.