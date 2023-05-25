26 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Психолог рассказала, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом

Семейный психолог Олеся Полевчок в беседе с Life.ru рассказала, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом, чтобы сохранить здоровые и крепкие отношения с партнером.

Любовь. Отношения.
Любовь. Отношения.
СС0

Она рассказала, что единой цифры для всех не существует. Все люди разные, а частота сексуального желания у человека не зависит от пола.

Также психолог объяснила, что это называется сексуальный темперамент. Он дается человеку с рождения и не меняется в течении жизни.

Исключением могут стать трудные или яркие момент в жизни: стресс, болезни, возрастные изменения и т. д. В такие периоды частота желания секса может меняться.

Сексуальный темперамент, по словам психолога, делят на три группы: слабый, средний и сильный. При слабом сексуальное желание проявляется один раз в неделю или реже.

При среднем человек хочет секса три или четыре раза в неделю, а при сильном — каждый день. Если у партнеров этот показатель совпадает, то их отношения обретут гармонию.

В противном случае партнерам предстоит искать компромиссы.

Ранее фантазирующим о другом человеке во время секса с любимым партнером дали интересный совет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость