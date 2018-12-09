Психологи рассказали, вредно ли встречать Новый год в одиночестве

Все о своем одиночестве рассказали друг другу участники мастер-класса психолога Юлии Лыжниковой, прошедшего 8 декабря в Барнауле в Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Всегда ли надо избавляться от одиночества (и ощущения одиночества), плохо ли встречать Новый год одному? У психологов на этот счет есть мнение.

Современный человек, вообще-то, редко бывает один. И все же можно быть в гуще событий, но быть одиноким. Об этом, собственно, и говорили те, кто сначала рискнули задать себе вопрос: «Почему я один», а потом начали разбираться на тренинге, что с этим делать. Вот о чем они говорили.

«Я каждый день получаю 150 вызовов , ухожу с работы и все время смотрю в телефон. Но в свои 30 лет я одинок и боюсь , это плохо для меня кончится»…

ухожу с работы и все время смотрю в телефон. Но в свои 30 лет я одинок и боюсь это плохо для меня кончится»… «Я как в клетке. Все время с детьми , только ими и занимаюсь. С мужем нет контакта»…

только ими и занимаюсь. С мужем нет контакта»… «Боюсь , что кто-то будет посягать на мое одиночество. Когда нахожусь в компании , наступает момент , когда мне надо уйти и я ухожу»…

что кто-то будет посягать на мое одиночество. Когда нахожусь в компании наступает момент когда мне надо уйти и я ухожу»… «Наслаждаюсь одиночеством. Но когда встречаю Новый год один на один с компьютером , начинаю думать: может быть , во мне что-то не так?»

Так плохо это или хорошо, оставаться в одиночестве?

На тренинге в Алтайском филиле РАНХиГС. Altapress.ru

Елена Семьянова,

психолог , гештальт-терапевт:

Мы, психологи, считаем что нет ничего однозначно хорошего и однозначно плохого. У каждого человека есть свой этап в жизни, свои потребности. И поэтому в какой-то период жизни по его индивидуальным ощущениям это плохо. Тогда он ищет себе партера, контакты, выходит сам в мир, звонит старым друзьям или заводит новых. Ищет, как избавиться от одиночества.

Однако в другие периоды — например, после развода или расставания — человеку нужно побыть одному, чтобы накопить силы для новых отношений, продолжает Елена. И с этой точки точки зрения встречать Новый год одному — это не плохо, и не хорошо, говорит она.

Елена Семьянова,

психолог , гештальт-терапевт:

Для кого-то это может быть супер, и он об этом мечтает. А кто-то от этого страдает, это все очень индивидуально. Если вы осознали, что не хотите в Новый год быть одиноким, варианты есть. Пойдите на елку к Дворцу спорта, в ночной клуб или ресторан. Или позвоните одноклассникам, старым друзьям, зайдите просто к соседям —скажите им, что хотите встретить Новый год с ними. Главное понять, что вам это надо, сформулировать себе это желание и поделиться им с разными людьми. И кто-то обязательно откликнется.

Справка

Мастер-класс Юлии Лыжниковой «Одиночество — сволочь! Одиночество — с… счастье (нужное подчеркнуть)» проведен на конференции «Контакт с собой и другими. Современный гештальт и его возможности». В конференции участвовали 25 психологов и около 100 гостей.

Организовало конференцию Алтайское региональное отделение Московского института гештальта и психодрамы совместно с Алтайским филиалом РАНХиГС и АлтГУ.