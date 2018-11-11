Психологи выяснили, чем Instagram и другие соцсети опасны для здоровья

В исследовании участвовали 143 студента, которые активно пользуются Facebook, Instagram и Snapchat. Психологи определили их настроение и самочувствие, замерили время активности в соцсетях, а затем поделили на две группы.
В первой группе студенты пользовались соцсетями столько же времени, как и раньше. Во второй тратили на каждую не более 10 минут в день. Эксперимент длился три недели.
Выяснилось, что одиночество и депрессия напрямую зависят от времени, проведенного в соцсетях.
«Это иронично, что меньшее внимание к соцсетям делает человека менее одиноким. Объяснение этому уже предложили некоторые специалисты, предположив, что причина тому — подсознательное сравнивание. Когда человек смотрит на события в жизни других людей, например, в Instagram, ему кажется, что все остальные живут лучше него», — говорят исследователи.