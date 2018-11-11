Психологи выяснили, чем Instagram и другие соцсети опасны для здоровья

У тех, кто проводит много времени в социальных сетях, повышается чувство одиночества, это приводит к депрессии. Об этом рассказали психологи из Пенсильванского университета в журнале Journal of Social and Clinical Psychology, пишет РИА Новости .

В исследовании участвовали 143 студента, которые активно пользуются Facebook, Instagram и Snapchat. Психологи определили их настроение и самочувствие, замерили время активности в соцсетях, а затем поделили на две группы.

В первой группе студенты пользовались соцсетями столько же времени, как и раньше. Во второй тратили на каждую не более 10 минут в день. Эксперимент длился три недели.

Выяснилось, что одиночество и депрессия напрямую зависят от времени, проведенного в соцсетях.