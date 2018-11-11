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Жизнь
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Психологи выяснили, чем Instagram и другие соцсети опасны для здоровья

У тех, кто проводит много времени в социальных сетях, повышается чувство одиночества, это приводит к депрессии. Об этом рассказали психологи из Пенсильванского университета в журнале Journal of Social and Clinical Psychology, пишет РИА Новости.

Социальные сети. Инстаграм.
Социальные сети. Инстаграм.
СС0

В исследовании участвовали 143 студента, которые активно пользуются Facebook, Instagram и Snapchat. Психологи определили их настроение и самочувствие, замерили время активности в соцсетях, а затем поделили на две группы.

В первой группе студенты пользовались соцсетями столько же времени, как и раньше. Во второй тратили на каждую не более 10 минут в день. Эксперимент длился три недели.

Выяснилось, что одиночество и депрессия напрямую зависят от времени, проведенного в соцсетях.

«Это иронично, что меньшее внимание к соцсетям делает человека менее одиноким. Объяснение этому уже предложили некоторые специалисты, предположив, что причина тому — подсознательное сравнивание. Когда человек смотрит на события в жизни других людей, например, в Instagram, ему кажется, что все остальные живут лучше него», — говорят исследователи.

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