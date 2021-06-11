Публикацию портретов нацистов могут приравнять к распространению экстремистских материалов

Статья 20.29 КоАП гласит, что за производство и распространение экстремистских материалов грозит штраф от 1 до 3 тыс. рублей или административный арест до 15 суток, должностным лицам — штраф от 2 до 5 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 100 тыс. до 1 млн рублей. При этом сами экстремистские материалы и оборудование для их изготовления конфискуют.
— «Если мы сейчас примем норму о том, что изображения нацистских преступников, если усматривается пропаганда нацизма, относятся к экстремистским материалам, то ответственность за это в законе уже прописана, тогда наш законопроект об изменении в КоАП просто будет не нужен», — рассказала Ямпольская агентству.
Поправку о причислении к экстремистским материалам изображений лиц, признанных преступными приговором Нюрнбергского трибунала, правительство внесло во второе чтение. Изначально законопроект предполагал запрет на публичное изображение всех лиц, признанных преступниками любыми национальными, военными и оккупационными трибуналов, а также судами во время Великой Отечественной войны.
По другой поправке, запрет в целом будет касаться только изображений и выступлений руководителей осужденных в Нюрнберге организаций. В среду комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил данные изменения.
Как и в случае с публичной демонстрацией нацистской символики, исключение будет сделано для изображений и выступлений, в демонстрации которых нет признаков пропаганды или оправдания нацизма и «формируется негативное отношение» к его идеологии.