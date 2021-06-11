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Жизнь

Публикацию портретов нацистов могут приравнять к распространению экстремистских материалов

За публикацию изображений руководителей немецких организаций, признанных Нюрнбергским трибуналом преступными, станут наказывать по статье КоАП за распространение экстремистских материалов, сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Об этом пишет «Интерфакс».

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Статья 20.29 КоАП гласит, что за производство и распространение экстремистских материалов грозит штраф от 1 до 3 тыс. рублей или административный арест до 15 суток, должностным лицам — штраф от 2 до 5 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 100 тыс. до 1 млн рублей. При этом сами экстремистские материалы и оборудование для их изготовления конфискуют.

— «Если мы сейчас примем норму о том, что изображения нацистских преступников, если усматривается пропаганда нацизма, относятся к экстремистским материалам, то ответственность за это в законе уже прописана, тогда наш законопроект об изменении в КоАП просто будет не нужен», — рассказала Ямпольская агентству.

Заседание в Госдуме.
Заседание в Госдуме.
duma.gov.ru

Поправку о причислении к экстремистским материалам изображений лиц, признанных преступными приговором Нюрнбергского трибунала, правительство внесло во второе чтение. Изначально законопроект предполагал запрет на публичное изображение всех лиц, признанных преступниками любыми национальными, военными и оккупационными трибуналов, а также судами во время Великой Отечественной войны.

По другой поправке, запрет в целом будет касаться только изображений и выступлений руководителей осужденных в Нюрнберге организаций. В среду комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил данные изменения.

Как и в случае с публичной демонстрацией нацистской символики, исключение будет сделано для изображений и выступлений, в демонстрации которых нет признаков пропаганды или оправдания нацизма и «формируется негативное отношение» к его идеологии.

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