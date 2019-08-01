Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 августа
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Punk You Brands разделились на две компании

Известное барнаульское брендинговое агенство Punk You Brands распалось на две отдельные компании: Red Black и «Два слова: бренд-консалтинг». Информация об этом появилось на официальном сайте «панков» и в соцсетях.

Данил Снитко и Ильдар Шале, руководители PUNK YOU, встретились с молодыми предпринимателями.
Данил Снитко и Ильдар Шале, руководители PUNK YOU, встретились с молодыми предпринимателями.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Агентство PUNK YOU BRANDS прекратило своё существование в том виде, в котором все привыкли его видеть, говорится в сообщении.

Ильдар Шале основал бюро Red Black, которое занимается дизайном и прочими визуальными проектами. Офис компании находится в Новосибирске.

Данил Снитко остался по старому адресу в Барнауле. Теперь это агенство «Два слова». Судя по описанию на сайте, заниматься там будут той же работой, что экс-Punk You Brands.

В июне Снитко на своей странице в Facebook заявил, что разрывает «всяческие отношения» с Шале и его супругой Ириной. Причины, по его словам,"прозаичные — деньги и нарушения договоренностей".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость