Punk You Brands разделились на две компании

Известное барнаульское брендинговое агенство Punk You Brands распалось на две отдельные компании: Red Black и «Два слова: бренд-консалтинг». Информация об этом появилось на официальном сайте «панков» и в соцсетях .

Агентство PUNK YOU BRANDS прекратило своё существование в том виде, в котором все привыкли его видеть, говорится в сообщении.

Ильдар Шале основал бюро Red Black, которое занимается дизайном и прочими визуальными проектами. Офис компании находится в Новосибирске.

Данил Снитко остался по старому адресу в Барнауле. Теперь это агенство «Два слова». Судя по описанию на сайте, заниматься там будут той же работой, что экс-Punk You Brands.

В июне Снитко на своей странице в Facebook заявил, что разрывает «всяческие отношения» с Шале и его супругой Ириной. Причины, по его словам,"прозаичные — деньги и нарушения договоренностей".