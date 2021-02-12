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Жизнь

«Пусть светят во дворе»: глава СПЧ ответил на призывы провести акцию с фонариками

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал запланированную на 14 февраля акцию сторонников оппозиционера Алексея Навального, сообщает РИА «Новости».

Валерий Фадеев.
Валерий Фадеев.
ru.wikipedia.org/wiki

Ранее соратники Навального анонсировали новую акцию — они предлагают выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики.

Фадеев отметил, что активисты могут светить фонариками у себя во дворе, но не выходить на улицы.

«Да пусть светят. Если они будут выходить на центральные площади городов, на центральные улицы, то скорее всего они будут задержаны», — сказал Фадеев в эфире программы «Специальный гость» с Тиной Канделаки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя флешмоб с фонариками, заявил, что в «кошки-мышки» никто играть не будет и при нарушении закона виновных накажут.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подготовку к акции ведут по методичкам США. Также сообщили, что в этот день могут пройти теракты в местах скопления людей.

Напомним, несогласованные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января — несмотря на предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.

Фадеев, комментируя задержания людей на акциях, не увидел нарушений прав человека.

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