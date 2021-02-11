Стало известно о подготовке терактов на массовых акциях в России

По словам источника, речь идет о подконтрольных «Хаят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация) террористах, которыми «ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах».
Напомним, что несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России, в том числе и в Барнауле. Еще одна акция состоялась в краевой столице 31 января, она была менее массовой.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами, а глава государства Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех.
При этом он акцентировал внимание на том, что «все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно».
Между тем 11 февраля Следственный комитет РФ опубликовал предупреждение об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях.
«Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающими наказание вплоть до лишения свободы. Не стоит забывать, что уголовно наказуемым деянием является и вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Такие факты расцениваются как преступление», — указывают в СК.