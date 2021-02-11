Стало известно о подготовке терактов на массовых акциях в России

Источники в правоохранительных органах сообщили о том, что террористы готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России на массовых уличных акциях, передает РИА Новости .

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.

По словам источника, речь идет о подконтрольных «Хаят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация) террористах, которыми «ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах».

Напомним, что несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России, в том числе и в Барнауле. Еще одна акция состоялась в краевой столице 31 января, она была менее массовой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами, а глава государства Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех.

При этом он акцентировал внимание на том, что «все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно».

Акция в поддержку Навального в Барнауле , 31 января. altapress.ru

Между тем 11 февраля Следственный комитет РФ опубликовал предупреждение об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях.