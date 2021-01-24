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Жизнь

«Спустя восемь часов запустили адвоката»: барнаулец рассказал о задержании на акции 23 января

Житель Барнаула Даниил Мещеряков рассказал в своем Instagram o посиделках в полиции после задержания на акции протеста в субботу 23 января.

Даниил Мещеряков, задержанный в Барнауле на акции протеста 23 января.
Даниил Мещеряков, задержанный в Барнауле на акции протеста 23 января.
instagram.com/meshcheryakov_daniil.

Напомним, протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России — после ареста Навального.

В Алтайском крае во время несогласованных митингов задержали более 20 человек.

В числе задержанных оказался и Даниил, которого привезли в отдел полиции по Железнодорожному району.

«Нас держат уже семь часов. Ничего не говорят. Протоколов никаких не предоставляют. Как-то так», — записал молодой человек первое видео.

На втором видео он сообщил, что лишь после восьми часов запустили адвоката.

Другие задержанные отметили, что таким образом «нарушили их конституционное право на защиту».

«Не предъявлены обвинения. Не вынесли постановление о задержании. На каком основании, по какой причине я задержана? Требовал досмотра непонятный сотрудник полиции, который нарушает мои права», — пожаловалась одна из задержанных.

По ее словам, задержанных в отделе «прессовали на втором этаже и заставляли подписать протокол».

После восьми часов Даниил сообщил о задержании до 24 января — до суда. Ночь он провел в отделе полиции.

Ранее глава СПЧ не увидел нарушений прав человека при задержаниях на акциях 23 января.

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