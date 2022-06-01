Путь барнаульской воды: школьники и студенты увидели работу водоканала

Для студентов архитектурно-строительного колледжа и семиклассников школы № 125 сотрудники «Росводоканал Барнаул» провели экскурсии на очистные сооружения речной воды. Учащимся рассказали и показали, какие этапы подготовки и очистки питьевой воды применяются на предприятии жизнеобеспечения.

Инженер-технолог цеха по эксплуатации сооружений по водоподготовке и водопроводных насосных станций барнаульского водоканала Александр Вышегородский рассказал ребятам, какой путь проходит вода от реки до кранов в квартире потребителей, а также о модернизации, которую проводят в компании.

«97 процентов объема воды, используемой для водоснабжения Барнаула осуществляется из реки Обь. Остальные три процента — вода из скважин. На очистные сооружения речной воды как раз и поступает вода из реки. Здесь она проходит все этапы подготовки, а после контроля ее качества — отправляется в дома барнаульцев», — рассказал инженер.

Учащиеся посетили помещения фильтров и отстойников и своими глазами увидели два важных этапа водоподготовки.