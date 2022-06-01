1 июня
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Жизнь

Путь барнаульской воды: школьники и студенты увидели работу водоканала

Для студентов архитектурно-строительного колледжа и семиклассников школы № 125 сотрудники «Росводоканал Барнаул» провели экскурсии на очистные сооружения речной воды. Учащимся рассказали и показали, какие этапы подготовки и очистки питьевой воды применяются на предприятии жизнеобеспечения.

Экскурсия на очистные сооружения.
Экскурсия на очистные сооружения.
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Инженер-технолог цеха по эксплуатации сооружений по водоподготовке и водопроводных насосных станций барнаульского водоканала Александр Вышегородский рассказал ребятам, какой путь проходит вода от реки до кранов в квартире потребителей, а также о модернизации, которую проводят в компании.

«97 процентов объема воды, используемой для водоснабжения Барнаула осуществляется из реки Обь. Остальные три процента — вода из скважин. На очистные сооружения речной воды как раз и поступает вода из реки. Здесь она проходит все этапы подготовки, а после контроля ее качества — отправляется в дома барнаульцев», — рассказал инженер.

Учащиеся посетили помещения фильтров и отстойников и своими глазами увидели два важных этапа водоподготовки.

«Раньше воду очищали жидким хлором, однако в 2019 году мы перешли на более современный и безопасный для окружающей среды и сотрудников предприятия метод — теперь мы получаем хлор из поваренной соли методом мембранного электролиза. Процесс очистки круглосуточно контролирует лаборатория водоканала, поэтому даже в период паводка вода в кране чистая и безопасная», — добавил Александр Вышегородский.

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