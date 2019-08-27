Путешественник из Израиля на тюнингованной «ГАЗели» застрял в Алтайском крае

Молодой турист из Израиля Авихай Фроммет купил на Авито «ГАЗель» и отправился в путешествие по России. В Алтайском крае авто заглохло и несколько раз поломалось, пишет «Катунь 24». Парень не теряет надежды двинуться дальше.

24-летний израильтянин колесит по России с начала лета 2019 года. Последние 3 года своей жизни Авихай Фроммет провел в армии, а после службы решил посмотреть Россию. На родине он работает плотником. Парень говорит на иврите, английском и арабском языках, а также изучает русский.

«Соболь» он приобрел в Казани, поставил на учёт и переделал машину в дом на колесах: на крышу установил солнечные батареи, энергия от них попадает в аккумулятор. От него питаются холодильник, кондиционер, плита и освещение.

В Алтайском крае «ГАЗель» сломалась. После первого ремонта она сломалась снова. После часа езды у машины перегревался и глох двигатель. Автомобиль вновь отправился в ремонт. Потом турист снова отправился в путь, но у «Соболя» отказали тормоза, из-за чего парню пришлось вернуться в Барнаул.

Сейчас машина снова в ремонте. Как только ее починят, израильтянин планирует отправиться в Казахстан, где его ждут покупатели дома на колесах.

Этим летом Алтайский край не особо дружелюбен к путешественникам. Так, у пешего туриста Андрея Шарашкина в Камне-на-Оби украли рюкзак. Позже пилигрим заглянул в гости в издательский дом «Алтапресс» и рассказал о своем непростом путешествии.