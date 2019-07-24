«Кругом разруха, но люди добрые»: путешественник, идущий больше года пешком по России, добрался до Барнаула

22 июля российский путешественник Андрей Шарашкин добрался до Барнаула. Бывший военный в пути уже больше года, он прошел 7,5 тысяч километров и побывал в 20 регионах России. Мы пригласили пилигрима в гости в издательский дом «Алтапресс», напоили чаем, и он рассказал о своем непростом путешествии. Оказалось, что его встреча с волками в Калмыкии — еще не самое страшное.

Краткое содержание

Почему решил путешествовать

— Мысль пройтись по России и изучить ее появилась еще 2002 году, когда уволился из армии. Мне было интересно познать страну не по учебнику, а увидеть просторы своими глазами. Конечно, чтобы посмотреть все, не хватит и жизни, но попробовать стоило. Сначала планировал отправиться в путь с другом, но долгое время мешали семья и работа, времени не хватало. Мечта немного приутихла.

Все кардинально изменилось в 2017 году, когда я находился в Анапе. У одной из лагун в селе Большой Утриш собирались творческие люди, в том числе путешественники. Они своими разговорами разогрели во мне интерес, я вспомнил о давней мечте и понял, что дома меня ничего не держит.

Андрей Шарашкин. Анна Зайкова , altapress.ru

Я ведь разведен, сын большой, а с работы можно всегда уволиться. Недолго думая, собрал рюкзак. Родственники были против, пытались отговорить, но это было бесполезно. В итоге смирились.

В конце путешествия хочу написать книгу о России в нескольких томах. Пока не думал, как она будет выглядеть, главное — само путешествие.

О подготовке

— Я человек военный, и долго готовиться к путешествию не пришлось. Постоянно ходил в походы с кадетами, бывал на сплавах, путешествовал в лесах и горах. Для меня нахождение в природе не ново.

Путешествие Андрея Шарашкина. Андрей Шарашкин , vk.com/club165664913

Взял с собой рюкзак, докупил спальник, палатку, баллоны с газом и еще несколько мелочей. Наметил маршрут, и 2 июня 2018 года выдвинулся из города Жуковского Московской области.

Какой маршрут разработал

— Мое путешествие рассчитано на 5 лет, за это время планирую пройти около 43 тыс. километров. Из Москвы дошел в Анапу, потом Туапсе, Ставрополь, Майкоп. Затем Северный Кавказ, Калмыкия, Волгоградская и другие области. Также обошел юг Башкирии, Челябинской области. После этого шел через Омскую, Новосибирскую области и таким образом оказался в Алтайском крае.

Дальнейший маршрут Затем пойду в Горный Алтай, Хакасию, через Абакан на Красноярск, потом — Байкал. Хочу зайти на Ольхон, затем — Владивосток, Комсомольск-на-Амуре. После этого пойду по северу — Якутск, Магадан. Затем обратно до Тынды и Северобайкальска. Потом — приполярный Урал, Пермский край, Архангельск, Мурманск и все центральные регионы. Также хочу на Чукотку, а после этого назад, в Тюмень.

Питание в дороге

— Сначала не задумывался о финансах, первые две недели на практике рассчитывал рацион, чтобы было выгодно, но и от голода не умереть. На 4 дня уходит 350−400 рублей, максимум — 500.

Путешествие Андрея Шарашкина. Андрей Шарашкин , vk.com/club165664913

Покупаю супы за 19 рублей, сосиски за 26 рублей, картошку, иногда балую себя тушенкой. Чай пью из трав, собираю их в лесу или покупаю сборы в аптеке. Всегда есть неприкосновенный запас продуктов, туда входят лапша быстрого приготовления, пара супов, чай.

Путешествие Андрея Шарашкина. Андрей Шарашкин , vk.com/club165664913

Конечно, покупаю сало, которого хватает дней на 5. Питаюсь я один раз в сутки, потому что сложно путешествовать, плотно пообедав. Чтобы восполнить запас сил, в пути устраиваю перекусы бутербродами.

Часы в пути и споры с шагомером

— В день стараюсь пройти 25−30 км, бывает и по 40−50, но стараюсь это делать реже. Постоянно спорю с шагомером, который говорит, что столько пройти нереально. Такой километраж выбрал, потому что много передвигаюсь в населенных пунктах. Если приду, и упаду отдыхать, то какой смысл? Меня интересуют почти все достопримечательности — археология, архитектура, но самое главное — люди.

Андрей Шарашкин. Анна Зайкова , altapress.ru

Скучно и грустно мне не бывает, я ведь иду не один — со мной рядом шагают оптимист и пессимист. Они дерутся между собой, а я стою по центру. Когда шел всего лишь третий день, была мысль бросить, но решил, что нельзя оставлять мечту. Иногда пою песни, думаю на философские и исторические темы. Главное — не зацикливаться на дороге, потому что, когда думаешь об этом, то быстрее устаешь.

Путешествие Андрея Шарашкина. Андрей Шарашкин , vk.com/club165664913

Пока я сносил три пары обуви. Первые кроссовки выдержали 2 тыс. километров, испортилась подошва. Другая пара, берцы, выдержали 3 тыс. В Волгограде друг подарил кроссовки, которые сейчас на мне, они также выдержали около 3 тыс. километров пути. В Барнауле купил себе новую пару.

Типичный день из путешествия

— Я заранее определяю, сколько пройду, мой маршрут всегда разбит на участки, двигаюсь по навигатору. Путь зависит от времени года и маршрута, который нужно преодолеть.

Летом обычно выхожу в 3 часа ночи, в это время не так жарко и мало машин. К 10 утра становится теплее, а в 12 — настоящая жара. Зимой выхожу в 5−6 утра, прохожу меньше — около 25 км. В это время года путешествие осложняется тем, что обочины не чищены, я мешаю автомобилистам, а они мне.

Чаще всего иду до 14 часов дня, пока не доберусь до населенного пункта. Ставлю там палатку, отдыхаю часа полтора и отправляюсь изучать местные достопримечательности, по пути захожу в магазин.

Определенного маршрута нет, иду туда, где мне интересно. После общение с людьми готовлю ужин, делаю записи и ложусь спать. Для зарядки гаджетов использую портативные аккумуляторы, раньше была солнечная батарея, но ее украли. Сейчас заряжаю технику у местных, которые чаще всего идут навстречу.

Путешествие Андрея Шарашкина. Андрей Шарашкин , vk.com/club165664913

В холодное время года спасает горелка. Включаю ее, палатка нагревается минут за 10. Этого достаточно, чтобы залезть в спальник и уснуть. Утром поступаю так же. Единственный минус — очень большой расход газа. Если летом баллона хватает на 5 дней, то зимой только на сутки.

Пользуюсь автостопом в крайних случаях. Например, по пути в столицу Алтайского подвернул ногу и долго ковылял до Барнаула. Через некоторое время рядом остановилась машина, за рулем была женщина, которая предложила подвезти меня. В городах же в основном передвигаюсь на попутках или общественном транспорте.

Путешествие Андрея Шарашкина. Андрей Шарашкин , vk.com/club165664913

Ночь в лагере у моря и в заброшенном отеле

— Одна из самых необычных ночевок была в деревушке в 200 километрах от Москвы. Хотел поставить палатку возле реки, но прошел дождь, кругом было сыро, и насквозь промок. Решил пройтись по окрестностям, заметил заброшенный отель. Номера были неплохие, в некоторых стояли кровати. Я и подумал, что нет смысла выходить на улицу, лягу здесь.

Море. Туман. СС0

А в Дагестане ночевал в пионерском лагере у моря. В одном из зданий была целая комната, нашлись даже матрас и подушка. Представляете, такие пространства и я один! Страшно не было, главное ведь не думать о том, что случится что-то плохое.

Опасная встреча с волками

— В Калмыкии я решил срезать путь через степь, это экономило несколько дней. Взял с собой три литра воды, еду и пошел по новой трассе. Когда преодолел 10 километров, началась голая степь без людей. Через день понял, что путь затягивается, стал экономить воду. Это было в ноябре, вечерами заметно холодало, дул сильный ветер.

На второй день на расстоянии километра увидел стаю волков. Не придал этому большого значения — пробежали и пробежали. А через сутки, сидя в палатке, почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Мелькнула мысль, кто здесь может быть, это же степь. Вышел наружу и обалдел — в 15 метрах стояли 8 волков.

Волк в снегу зимой. СС0

Конечно, я испугался, но понимал, что нельзя показывать хищникам страх. В одну руку взял топорик, в другую — нож и стал разговаривать с волками. Это было как на автомате. И знаете, помогло! Видимо, я, балабол, им надоел, они развернулись и ушли. После этого меня минут 20 бил мандраж. Сейчас вспоминаю эту историю со смехом, а тогда перед глазами промелькнула вся жизнь. Мне повезло, наверное, волки были сытые.

Метель , сильный ветер , переметы и гололед. vk.com/barneos22

Еще один экстремальный случай произошел на Урале. Там я попал в сильную метель, неудачно упал и разбил планшет. В тот момент это была единственная связь с внешним миром. До ближайшего города было два дня пути. К счастью, меня подвезли.

Кража рюкзака в Камне-на-Оби

— Когда мой рюкзак пропал, я был в шоке. Понимал, что ничего ценного для людей там нет, вещи не так жалко, а вот дневники — бесценны. Туда вносил различные исторические данные, беседы с местными жителями.

Путешествие Андрея Шарашкина. Андрей Шарашкин , vk.com/club165664913

Пока я восстановил записи за 11 дней своего путешествия. А если учитывать, что за сутки общаюсь с десятками людей, то предстоит немало работы. Вещи все равно планировал обновить в Барнауле, поэтому на этот счет не переживаю. Честно говоря, уже не надеюсь, что дневники найдут, может, только вещи. Ежедневники с записями воры наверняка выбросят или сожгут, это самое обидное.

Впечатления о России и Алтайском крае

— За время путешествия понял, что люди живут плохо. Я не скрываю, что показываю страну такой, какая она есть, для этого и хожу. Честно пишу о России. Самая удручающая ситуация, на мой взгляд, в Дагестане. Там мне было горько видеть, как в ущелье выбрасывали тонны экологически чистой капусты, которую не закупают магазины. Но, насколько мне известно, сейчас в этом регионе ситуация изменилась к лучшему.

Путешествие Андрея Шарашкина. Андрей Шарашкин , vk.com/club165664913

Про дороги лучше промолчу, это беда для всей России. Больно было смотреть на деревни Московской области, там погиб каждый второй населенный пункт. Такого я не встречал нигде.

Понял, что кругом разруха, но люди добрые. Например, видно, что сельского хозяйства у нас практически нет. Во многих ситуациях виновата не только администрация, но и люди, которые мало что делают. Поражает, что некоторые жалуются на мусор, хотя сами бросают на землю бумажки. Очень понравился Павловск, красивый и чистый город.

Андрей Шарашкин. Анна Зайкова , altapress.ru

Не устаю повторять, что найти что-то интересное можно в любом месте. Бывает, люди твердят, что у них в селе нечего смотреть. Я же предлагаю прогуляться вместе, чтобы убедить местных в том, что вокруг много всего любопытного.

В Барнауле я задержусь на несколько дней. Этот город очень красив, здесь есть на что посмотреть.

О чем еще рассказал собеседник

О лучшем городе в России — Мне больше всего запомнился Дербент в Дагестане. Это самый старый город России. Он впечатлил меня своей красотой и людьми. О людях — У нас прекрасный народ, который всегда придет на помощь. Не делю людей на национальности — есть хорошие, а есть плохие. Первых значительно больше. За все время путешествия практически не встречал негатива. Многие предлагали подвезти, приглашали в гости, кормили. О соцсетях — У меня есть группы в «Вконтакте», «Одноклассниках» и других соцсетях. Веду там блоги, общаюсь с людьми, отвечаю на вопросы. Благодаря этому многие следят за моим маршрутом и выходят на связь, встречают. Пока никакой денежной выгоды от соцсетей нет. Спонсоры также еще не псиали. Мне помогают простые люди, представители Российского союза ветеранов Афганистана и казачество Тюмени.

Что известно об Андрее Шарашкине

Андрей Шарашкин. Анна Зайкова , altapress.ru

Андрей Шарашкин родился 5 октября 1965 года на Украине. Служил в различных частях России, майор запаса. С 2002 года живет в Тюмени. Работал в школе учителем обществознания, истории и ОБЖ, вел занятия у кадетов.