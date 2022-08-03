100 путевок в детские оздоровительные лагеря Горного Алтая разыграла «Мария-Ра» среди покупателей по всей Сибири

С 22 июня по 19 июля в покупатели сети в пяти регионах Сибири участвовали в розыгрыше 100 путевок в детские оздоровительные лагеря «Манжерок» и «Лебедь», расположенные в живописных местах Горного Алтая. Покупатели приобретали любые товары собственной торговой марки сети «Мария», регистрировали чеки на кассе и становились участниками акции, итоги которой подвели 20 июля. Всего покупатели зарегистрировали более 454 тысяч чеков .

Путевки выиграли 40 школьников из Алтайского края, 32 из Кемеровской области, 20 из Новосибирской области и 8 из Томской. Также 25 путевок от компании получили дети сотрудников магазинов, которые продемонстрировали лучшие показатели по итогам акции. В результате — 125 школьников из самых разных уголков Сибири стали обладателями путевок в детские лагеря Горного Алтая.

2 августа первая группа ребятишек из Алтайского края и Кемеровской области отправилась в детский лагерь «Лебедь» (с. Турочак). Среди 75-и школьников Арсений Бояринцев из города Камень-на-Оби. По словам папы мальчика Игоря Бояринцева, путевка в Горный Алтай помогла исполнить большую мечту 14-и летнего подростка — побывать в горах.

100 путевок получили бесплатно школьники в детские лагеря Горного Алтая. Источник: «Мария-Ра» 100 путевок получили бесплатно школьники в детские лагеря Горного Алтая. Источник: «Мария-Ра»

«Когда мы узнали, что выиграли путевку, сын прыгал до потолка! Сначала даже не верил. Тем более, что как раз перед этим мы поговорили о том, что было бы здорово увидеть горы. И вот — получаем известие о такой удаче! Мы очень счастливы и ждем только позитивных эмоций и ярких впечатлений! Спасибо „Мария-Ра“ за такие добрые акции!», — поделился папа Арсения.

Впервые Горный Алтай увидят и школьницы из Кузбасса — Софья Купцова из г. Белово и София Песня из пос. Крапивинский. Мама 11-и летней Софьи Купцовой Кристина призналась, что «не верила, что в наше время такое бывает, чтобы компания подарила путевки в Горный Алтай обычным детям! Нашей Софье 6 августа исполнится 12 лет. Она впервые едет в детский лагерь и сразу же — в Горный Алтай. Эта поездка — самый крутой подарок на ее День рождения!». София Песня тоже впервые побывает в горах. Несмотря на то, что 15-и летняя девочка каждое лето посещает детские оздоровительные лагеря, такое путешествие в Горный Алтай для нее — новый увлекательный опыт.

«Я была поражена, что это не обман. Что реально — детей повезут отдыхать совершенно бесплатно!», — отметила мама Софии Галина.

Компания «Мария-Ра» полностью взяла на себя все заботы по отправке детей в Горный Алтай. Детей доставляют в лагеря комфортабельные автобусы, по дороге организовано питание. На всем пути ребят сопровождают опытные сотрудники компании «Мария-Ра». В течение двухнедельных смен ребятишки не только насладятся красотами природы Горного Алтая, но и поучаствуют в множестве интересных мероприятий. Школьники смогут померяться силами в турнирах по русским шашкам на призы компании «Мария-Ра» и выиграть множество классных призов: портативные музыкальные колонки, беспроводные наушники и фирменные поясные сумки. Кроме того, юных гостей лагеря «Манжерок» ждет увлекательная экскурсия на гору Синюха на современном подъемнике.

100 путевок получили бесплатно школьники в детские лагеря Горного Алтая. Источник: «Мария-Ра»

Следующая группа из 50-и детей отправится в ДОЛ «Манжерок» (с. Манжерок) 11 августа. По возвращении ребят из Горного Алтая мы обязательно расскажем об их отдыхе и впечатлениях от путешествия, которое им подарила компания «Мария-Ра».

Благодарим всех покупателей «Мария-Ра», которые приняли участие в акции «Выиграй 100 путевок в детские лагеря в Горном Алтае!», приглашаем активно участвовать в акциях и розыгрышах торговой сети и верить в свою удачу.