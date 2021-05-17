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Жизнь

Директора барнаульской школы, где был Мишустин, наградили медалью

Медали «За заслуги во имя созидания» удостоилась директор школы № 53 Барнаула Юлия Галкина. Указ об этом подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Юлия Галкина, директор школы №53.
Юлия Галкина, директор школы №53.
Анна Зайкова.

Наградить руководителя школы указано «за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края».

К слову, 2 марта премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Барнаул и посетил школу № 53, где обсудил в том числе вопросы организации питания и сам попробовал школьный обед. Премьеру подали суп из сайры, гречку с подливкой, котлету и компот.

Аналогичное поощрение от губернатора получила замначальника управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Галина Денежкина, глава Счетной палаты Алтайского края Виктор Миненок.

Этим же указом Виктор Томенко присваивает несколько почетных званий и награды «За заслуги в труде», «За заслуги во имя созидания» и другие.

Жителей края отметил наградами и президент России Владимир Путин. Указ опубликован на портале правовой информации.

За заслуги в области сельского хозяйства почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присваивается председателю СПК «Колхоз «Фрунзенский» Владимиру Шишову, «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» — заместителю генерального директора Барнаульсого автовокзала Алексею Богданову.

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