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Жизнь

Путин назвал Алтай шикарным

Президент России Владимир Путин сделал комплимент Республике Алтай, когда беседовал с молодежью после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади 4 ноября.

Владимир Путин и молодежь.
Владимир Путин и молодежь.
kremlin.ru

Одна из участниц беседы, воспитанница военно-патриотического центра «Вымпел», рассказала президенту, что приехала из Республики Алтай. На что Путин заметил, что это «красивое место, шикарное», пишет ТАСС.

По мнению Владимира Путина, Республика Алтай хоть и в целом является туристическим регионом, но в этом году ее посетило особенно много путешественников.

Девушка также рассказала президенту, что хочет стать связистом. Путин пожелал ей удачно выбрать вуз.

Ранее глава государства отреагировал на критику поправок в конституцию по поводу семейных отношений и традиционных ценностей.

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