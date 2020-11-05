Путин назвал Алтай шикарным

Одна из участниц беседы, воспитанница военно-патриотического центра «Вымпел», рассказала президенту, что приехала из Республики Алтай. На что Путин заметил, что это «красивое место, шикарное», пишет ТАСС.
По мнению Владимира Путина, Республика Алтай хоть и в целом является туристическим регионом, но в этом году ее посетило особенно много путешественников.
Девушка также рассказала президенту, что хочет стать связистом. Путин пожелал ей удачно выбрать вуз.
Ранее глава государства отреагировал на критику поправок в конституцию по поводу семейных отношений и традиционных ценностей.