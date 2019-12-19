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19 декабря
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Жизнь

Путин назвал придурками сторонников идеи сдать Ленинград немцам

Те, кто рассуждает о возможности сдачи Ленинграда Гитлеру в годы Великой Отечественной войны, — придурки. Об этом во время большой пресс-конференции 19 декабря сообщил президент России Владимир Путин, пишут «Известия».

Большая пресс-конференция Владимира Путина.
Большая пресс-конференция Владимира Путина.
kremlin.ru.

«Вас бы никого не было, вы придурки?» — заявил глава государства, комментируя такие рассуждения.

А говоря об отсутствии любого из лидеров бывших республик СССР на Параде Победы в Москве 9 мая 2020 года, Путин назвал подобные решения ошибкой. Он подчеркнул, что отказ любого из лидеров приехать в Москву на парад стало бы неуважением к общей памяти.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве. Кремль аккредитовал 1895 представителей СМИ.

В прошлом году пресс-конференция Путина длилась почти четыре часа, ее посетили около 1700 журналистов. Больше миллиарда пользователей соцсетей интересовались ответами президента.

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