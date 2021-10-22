22 октября 5°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Путин назвал свои главные достижения

Президент России Владимир Путин считает, что главные достижения его работы — борьба с терроризмом и сокращение уровня бедности в России вдвое, передает ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Кроме того, уверен лидер, страна преодолела многолетние трудности благодаря «многотерпению, мужеству и воле народа».

По словам Путина, к началу его президентского срока в 1990-х годах «некоторые отрасли промышленности, в том числе оборонной, почти перестали существовать, еще бы время немножко упущено и их было бы не восстановить никогда, были бы утрачены производственные цепочки и научные школы». «Мы это все восстановили», — отметил он.

О снижении уровня бедности президент сказал: «У нас было 40 млн человек за чертой бедности, сегодня непомерно много — 19 с лишним или 20, по разным подсчетам, но все-таки это не 40. Вот это, пожалуй, самый главный результат».

Также Владимир Путин считает, что тяжелые времена в борьбе с терроризмом прошли. «Я скажу то, о чем думаю иногда, и скажу абсолютно искренне. Да, мы преодолели этот тяжелый этап в жизни страны, особенно это касается борьбы с терроризмом», — декларировал политик.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость