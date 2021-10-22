Путин назвал свои главные достижения

Президент России Владимир Путин считает, что главные достижения его работы — борьба с терроризмом и сокращение уровня бедности в России вдвое, передает ТАСС .

Кроме того, уверен лидер, страна преодолела многолетние трудности благодаря «многотерпению, мужеству и воле народа».

По словам Путина, к началу его президентского срока в 1990-х годах «некоторые отрасли промышленности, в том числе оборонной, почти перестали существовать, еще бы время немножко упущено и их было бы не восстановить никогда, были бы утрачены производственные цепочки и научные школы». «Мы это все восстановили», — отметил он.

О снижении уровня бедности президент сказал: «У нас было 40 млн человек за чертой бедности, сегодня непомерно много — 19 с лишним или 20, по разным подсчетам, но все-таки это не 40. Вот это, пожалуй, самый главный результат».

Также Владимир Путин считает, что тяжелые времена в борьбе с терроризмом прошли. «Я скажу то, о чем думаю иногда, и скажу абсолютно искренне. Да, мы преодолели этот тяжелый этап в жизни страны, особенно это касается борьбы с терроризмом», — декларировал политик.