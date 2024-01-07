Путин обязал Минкультуры помочь Большому театру организовать гастроли в Таиланд

"Минкультуры России совместно с Минфином России оказать содействие федеральному государственному бюджетному учреждению культуры "Государственный академический Большой театр России" в организации и проведении в 2024 году гастролей в Королевстве Таиланд", - соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля

Доклад должен быть представлен сроком до 1 марта 2024 года. Ответственными назначены министр культуры Ольга Любимова и министр финансов Антон Силуанов.

Ранее Большой театр был на гастролях в Японии, Великобритании, США, Канаде, Франции и в другх странах.

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