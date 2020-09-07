Путин попросил артистов подождать, их доходы скоро восстановятся

Путин вспомнил, что еще в июне к нему обратился руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, попросивший президента оказать содействие культуре по возобновлению ее деятельности. Глава государства отметил, что идти на необравданный риск ему тогда не хотелось, пишет РИА «Новости».

«Гергиев сказал, что надо бы восстановить концерты, спектакли и работу учреждений культуры. Я согласился с ним в том, что певцы должны петь, представители балетной школы, нашего балета должны тренироваться соответствующим образом. Но риск, я считаю, был неоправданным. Ради чего? Мне кажется, лучше потерпеть, подождать какое-то время, зато сохранить здоровье и жизни тех же певцов и наших танцоров, чем потом кусать локти и говорить: «Ну как же так, зачем мы так поспешили, подсуетились," - сказал в интервью президент.