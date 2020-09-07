Путин попросил артистов подождать, их доходы скоро восстановятся

Путин вспомнил, что еще в июне к нему обратился руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, попросивший президента оказать содействие культуре по возобновлению ее деятельности. Глава государства отметил, что идти на необравданный риск ему тогда не хотелось, пишет РИА «Новости».
«Гергиев сказал, что надо бы восстановить концерты, спектакли и работу учреждений культуры. Я согласился с ним в том, что певцы должны петь, представители балетной школы, нашего балета должны тренироваться соответствующим образом. Но риск, я считаю, был неоправданным. Ради чего? Мне кажется, лучше потерпеть, подождать какое-то время, зато сохранить здоровье и жизни тех же певцов и наших танцоров, чем потом кусать локти и говорить: «Ну как же так, зачем мы так поспешили, подсуетились," - сказал в интервью президент.
Он признался, что понимает деятелей культуры, которым нужно в том числе и зарабатывать. Но сейчас театры, концертные площадки, библиотеки и кинотеатры постепенно восстанавливают свою деятельность. Поэтому доходы в культурной сфере постепенно восстановятся.
Что касается массовых культурных мероприятий в регионах, то здесь свое решение должны вынести специалисты Роспотребнадзора во взаимодействии с местными властями.