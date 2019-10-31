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Жизнь

Путин пошутил про бабушку

Президент РФ Владимир Путин встретился с общественностью в Калининградской области и анекдотом ответил на просьбу одной из участниц встречи.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Замлавврача одной из калининградских поликлиник рассказала, что по нынешнему закону о госзакупках медучреждения должны через отдельные конкурсы заказывать как оборудование, так и его обслуживание. Все это отнимает много времени.

Женщина предложила использовать для госзакупок механизм долгосрочных контрактов жизненного цикла, чтобы поставщик не только поставлял оборудование, но и обеспечивал сервис.

На это президент ответил анекдотом:

«Это напоминает мне разговор в юридической консультации. Бабушка приходит и говорит адвокату: „Имею ли я право?..“ — „Имеешь, бабушка…“ — „А могу я или нет?..“ — „Нет, бабка, не можешь“», —цитирует Путина «Телеканал 360».

По сути просьбы Владимир Путин согласился и поручил внести необходимые коррективы в действующую нормативную базу.

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