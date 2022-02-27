Путин поздравил военных с Днем сил специальных операций

Президент России Владимир Путин поздравил Силы специальных операций (ССО) с профессиональным праздником и выразил признательность военным, которые сейчас находятся на Украине.

День Сил специальных операций отмечают в России с 2015 года — каждое 27 февраля. Поздравление опубликовали на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что военные не раз доказывали готовность в любых условиях действовать максимально эффективно и грамотно решать самые трудные и ответственные задачи.

«Хочу поблагодарить командование, личный состав Сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за верность присяге, за безупречную службу — во имя народа России и нашей великой Родины», — отметил президент.

Также Путин напомнил, что военные всегда с честью выполняют воинский долг по защите родной страны и обеспечению национальных интересов России.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп похвалил Путина за спецоперацию на Украине, но саму операцию назвал «злодеянием».