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Жизнь

Путин принял Парад Победы на Красной площади и заявил, что победу над нацизмом одержал именно советский народ

9 мая в 10 часов утра в Москве на Красной площади начался парад Победы. Его принимает президент России Владимир Путин. Он наблюдал за торжественным маршем войск с трибуны, где также находились оставшиеся в живых ветераны ВОВ.

Владимир Путин в День Победы.
Владимир Путин в День Победы.
kremlin.ru

Как сообщал ранее министр обороны, герой России Сергей Шойгу, в параде будут принимать участие около 12 тыс. военнослужащих.

Также ожидается, что в параде будет задействовано 375 единиц сухопутной и авиационной техники.

По традиции Шойгу совершил на Красной площади торжественный объезд участников парада для приветствия военнослужащих. Церемония продолжалась около 10 минут.

После этого министр обороны доложил о готовности парада верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

Президент поздравил ветеранов, военнослужащих и всех жителей России с 76 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Путин подчеркнул, что 9 мая — это священный праздник для всех поколений россиян.

«Вы одолели беспощадного врага. Защитили свой дом, детей, родную страну. Одержали над нацизмом безоговорочную победу. Мы всегда будем помнить, что эту победу одержал именно советский народ», — отметил президент, обращаясь к ветеранам

В 10:20 по московскому времени была объявлена минута молчания.

После нее Путин напомнил, что в этом году 22 июня исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны.

«Враг хотел уничтожить нас как государство и нацию. Но преступники и убийцы понесли неотвратимое наказание. Именно советский народ сделал это, выполнил свой священный долг и освободил страны Европы от коричневой чумы», — отметил Путин.

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