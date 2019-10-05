Путин прокомментировал «старение» невест

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему россиянки выходят замуж в возрасте 25−34 лет. «Старение» невест он связал с изменившимися приоритетами молодежи, пишет Life.ru.

Глава государства посчитал, что женщины стали отдавать приоритет образованию и карьере.

Владимир Путин,

президент РФ:

Что важнее — семья, дети или карьера? Это всё равно что спросить — сердце или голова? Нельзя жить ни без сердца, ни без головы. Поэтому статистика даёт, что возраст невест в России подрос до 31 года. Это говорит о неких изменениях в обществе, что приоритеты меняются вообще у молодых людей, и у женщин в частности — образование и карьера.

В связи с этим Владимир Путин поддержал создание неформального женского клуба на базе «Лидеров России».

Ранее Росстат сообщил, что в России увеличился средний возраст невест: женщины стали выходить замуж на 8 лет позже, чем несколько лет назад. При этом возраст женихов не изменился.

В Алтайском крае на 4 свадьбы в среднем приходится 3 развода. Это самый высокий показатель в Сибири.