5 октября
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Жизнь

Путин надеется, что не заболеет ковидом

Президент России Владимир Путин рассказал, что заболевший коронавирусом человек в его окружении перенес инфекцию бессимптомно, лишь два дня температурил. Об этом пишет РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин.
kremlin.ru

«Я общался с инфицированными людьми, заболевшими сотрудниками, слава богу, пронесло, что называется. Я не заболел, пока во всяком случае, и я надеюсь, что этого не случится, но я так понимаю, что „Спутник“ сыграл свою роль», — сказал Путин на совещании правительством.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что прививка сыграла свою роль.

«И я думаю, что это главное, что защищает вас от инфекции, учитывая, что иммунный ответ был очень высокий. Я об этом хорошо помню», — цитирует Попову ТАСС.

Глава государства отметил важность ревакцинации: «Нельзя пропустить этот момент, иначе ситуация может сложиться так, как в моем окружении. Своевременно не сделали очередную прививку, и результат».

5 октября Путин вышел из режима самоизоляции, в котором работал с 14 сентября.

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