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12 февраля
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Жизнь

Путин рассказал, когда панирует поставить вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин полагает, что может привиться от коронавируса вакциной «Спутник V» в конце лета или начале осени, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на спецкорреспондента Андрея Колесникова.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

О вероятных сроках своей вакцинации глава государства рассказал во время встречи с руководителями российских СМИ.

По словам президента, указанный срок связан с тем, что ему придется много ездить.

При этом Путин подчеркнул, что он не намерен «обезьянничать» и делать прививку специально перед камерами.

Напомним, что в декабре 2020 года на ежегодной пресс-конференции президента России редактор алтайской газеты «Змеиногорский вестник» Людмила Кейбол спросила Владимира Путина, привился ли он от COVID-19.

На это Путин ответил: Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Они нам говорят о том, что те вакцины, который поступают в гражданский оборот сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И для таких как я вакцины пока не добрались. Я человек в этом смысле достаточно законопослушный и прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов. Поэтому пока этой вакцины не поставил, но обязательно это сделаю".

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