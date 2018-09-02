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Путин рассказал школьникам, что в детстве не собирался стать президентом России

Владимир Путин признался, что не мечтал стать главой государства. Это заявление он сделал на встрече с победителями олимпиад 2017−2018 учебного года и их наставниками. Об этом сообщил ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Сначала президент пошутил, отвечая на вопрос о мечтах стать президентом: «Конечно, видел, спал и видел». Затем сказал уже серьезно: «Ну, что вы! Ну, конечно, нет. Разве можно?».

Путин рассказал, что у него было «дворовое детство», ему нравилось находиться в коллективе и учиться. Президент выразил благодарность своим преподавателям за доброту, профессионализм, ориентацию на ученика и его интересы. По его словам, педагоги умели находить в учениках качества, которые потом становились конкурентными преимуществами.

Путин заявил, что одним из главных богатств считает богатство человеческого общения, а оно берет начало из детства и «дворовых коллективов». Городская застройка, по его словам не влияет на межличностные отношения, нет разницы устроена ли во дворе парковка или современная детская площадка. Главное, по мнению президента, не форма, а организация. А сам он жил когда-то в питерском дворе-колодце.

По мнению президента, 5 млрд рублей недостаточно, чтобы благоустроить все дворы в России. Но они могут дать толчок местным и региональным органам власти для участия в этих вопросах.

Также Путин рассказал, что считает одежду не главным, но с возрастом изменил к ней свое отношение: осознал, что внешний вид имеет значение, а неформальная одежда сразу не располагает к деловому общению.

Тем не менее он напомнил о том, что провожают все же по уму. И окружающие могут забыть о неподходящем внешнем виде человека из-за его новаторских мыслей и идей.

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