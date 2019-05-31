Путин сделал «именным» аэропорт Новосибирска

Кроме того, аэропорту Анадыря (Угольный) присвоено имя Ю. С. Рытхеу, Анапы (Витязево) — В. К. Коккинаки, Архангельска (Талаги) — Ф. А. Абрамова, Астрахани (Нариманово) — Б. М. Кустодиева, Белгорода — В. Г. Шухова, Благовещенска (Игнатьево) — Н. Н. Муравьева-Апостола, Владивостока (Кневичи) — В. К. Арсеньева, Екатеринбурга (Кольцово) — А. Н. Демидова.

Согласно указу, аэропорт Казани будет носить имя Г. М. Тукая, Калуги (Грабцево) — К. Э. Циолковского, Красноярска — Д. А. Хворостовского, Магадана — В. С. Высоцкого, Минеральных Вод — Лермонтова, Нижневартовска — В. И. Муравленко, Нижнекамска (Бегишево) — Н. В. Лемаева, Нижнего Новгорода (Стригино) — В. П. Чкалова, Нового Уренгоя — И. М. Губкина, Норильска — Н. Н. Урванцева, Омска (Центральный) — Д. М. Карбышева.

Аэропорту Пензы присвоено имя В. Г. Белинского, Петропавловска-Камчатского (Елизово) — Витуса Беринга, Пскова (Кресты) — княгини Ольги, Самары (Курумоч) — С. П. Королева, Симферополя — И. К. Айвазовского, Сочи (Адлер) — В. И. Севастьянова, Ставрополя (Шпаковское) — А. Ф. Суворова, Сургута — Ф. К. Салманова, Сыктывкара — П. А. Истомина, Томска (Богашево) — Н. И. Камова.

Имя Д. И. Менделеева будет носить международный аэропорт Тюмени (Рощино), Мустая Керима — Уфы, Г. И. Невельского — Хабаровска (Новый), А. Г. Николаева — Чебоксар, И. В. Курчатова — Челябинска (Баландино), А. П. Чехова — Южно-Сахалинска (Хомутово), Платона Ойунского — Якутска.