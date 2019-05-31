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Жизнь

Путин сделал «именным» аэропорт Новосибирска

31 мая президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил ряду российских аэропортов имена знаменитых соотечественников.

Аэропорт Толмачево.
Аэропорт Толмачево.
tolmachevo.ru

Так, международный аэропорт Новосибирска (Толмачево) стал имени А. И. Покрышкина.

Международный аэропорт «Шереметьево» получил имя Александра Пушкина, «Домодедово» — Михаила Ломоносова, «Внуково» — Андрея Туполева, сообщает «Интерфакс».

Международному аэропорту Воронежа (Чертовицкое) присвоено имя Петра Первого, Калининграда (Храброво) — императрицы Елизаветы Петровны, Краснодара (Пашковский) — Екатерины Второй, Мурманска — Николая Второго.

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Кроме того, аэропорту Анадыря (Угольный) присвоено имя Ю. С. Рытхеу, Анапы (Витязево) — В. К. Коккинаки, Архангельска (Талаги) — Ф. А. Абрамова, Астрахани (Нариманово) — Б. М. Кустодиева, Белгорода — В. Г. Шухова, Благовещенска (Игнатьево) — Н. Н. Муравьева-Апостола, Владивостока (Кневичи) — В. К. Арсеньева, Екатеринбурга (Кольцово) — А. Н. Демидова.

Согласно указу, аэропорт Казани будет носить имя Г. М. Тукая, Калуги (Грабцево) — К. Э. Циолковского, Красноярска — Д. А. Хворостовского, Магадана — В. С. Высоцкого, Минеральных Вод — Лермонтова, Нижневартовска — В. И. Муравленко, Нижнекамска (Бегишево) — Н. В. Лемаева, Нижнего Новгорода (Стригино) — В. П. Чкалова, Нового Уренгоя — И. М. Губкина, Норильска — Н. Н. Урванцева, Омска (Центральный) — Д. М. Карбышева.

Аэропорту Пензы присвоено имя В. Г. Белинского, Петропавловска-Камчатского (Елизово) — Витуса Беринга, Пскова (Кресты) — княгини Ольги, Самары (Курумоч) — С. П. Королева, Симферополя — И. К. Айвазовского, Сочи (Адлер) — В. И. Севастьянова, Ставрополя (Шпаковское) — А. Ф. Суворова, Сургута — Ф. К. Салманова, Сыктывкара — П. А. Истомина, Томска (Богашево) — Н. И. Камова.

Имя Д. И. Менделеева будет носить международный аэропорт Тюмени (Рощино), Мустая Керима — Уфы, Г. И. Невельского — Хабаровска (Новый), А. Г. Николаева — Чебоксар, И. В. Курчатова — Челябинска (Баландино), А. П. Чехова — Южно-Сахалинска (Хомутово), Платона Ойунского — Якутска.

Во время конкурса «Великие имена России» россияне выбирали названия для 47 аэропортов в честь знаменитых ученых, полководцев, общественных и политических деятелей страны.

Барнаульский аэропорт уже носит название Германа Титова, краевая столица в этом проекте не участвовала.

Ранее сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал названия 300 крупнейших по пассажиропотоку аэропортов мира за 2017 год и выяснил, что трети из них присвоены имена выдающихся государственных и военных руководителей, а также деятелей искусства и иных сфер.

Скандал с аэропортом Горно-Алтайска

В декабре 2018 года на Алтае передумали переименовывать аэропорт из-за скандала. Валерий Фадеев, глава Общественной палаты России, заявил, что присвоение имени Николая Рериха аэропорту Горно-Алтайска решили отложить на более поздний срок из-за скандала.

Валерий Фадеев рассказал, что эта ситуация идет вразрез с идеологией конкурса — сохранение исторической памяти и объединение жителей региона вокруг имен выдающихся соотечественников.

«Поэтому мы приняли аргументы алтайских коллег и решили вывести аэропорт Горно-Алтайска из проекта с возможностью проведения нового голосования в следующем году, — подчеркнул он.

Напомним, кандидатуру Николая Рериха поддержали 105 563 респондента. Алтайский художник Григорий Гуркин получил на 1046 голосов меньше. От лидеров голосования значительно отстал Герой Советского Союза, артиллерист Илья Шуклин — 4952 голоса.

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