Путин сделал «именным» аэропорт Новосибирска

Так, международный аэропорт Новосибирска (Толмачево) стал имени А. И. Покрышкина.
Международный аэропорт «Шереметьево» получил имя Александра Пушкина, «Домодедово» — Михаила Ломоносова, «Внуково» — Андрея Туполева, сообщает «Интерфакс».
Международному аэропорту Воронежа (Чертовицкое) присвоено имя Петра Первого, Калининграда (Храброво) — императрицы Елизаветы Петровны, Краснодара (Пашковский) — Екатерины Второй, Мурманска — Николая Второго.
Кроме того, аэропорту Анадыря (Угольный) присвоено имя Ю. С. Рытхеу, Анапы (Витязево) — В. К. Коккинаки, Архангельска (Талаги) — Ф. А. Абрамова, Астрахани (Нариманово) — Б. М. Кустодиева, Белгорода — В. Г. Шухова, Благовещенска (Игнатьево) — Н. Н. Муравьева-Апостола, Владивостока (Кневичи) — В. К. Арсеньева, Екатеринбурга (Кольцово) — А. Н. Демидова.
Согласно указу, аэропорт Казани будет носить имя Г. М. Тукая, Калуги (Грабцево) — К. Э. Циолковского, Красноярска — Д. А. Хворостовского, Магадана — В. С. Высоцкого, Минеральных Вод — Лермонтова, Нижневартовска — В. И. Муравленко, Нижнекамска (Бегишево) — Н. В. Лемаева, Нижнего Новгорода (Стригино) — В. П. Чкалова, Нового Уренгоя — И. М. Губкина, Норильска — Н. Н. Урванцева, Омска (Центральный) — Д. М. Карбышева.
Аэропорту Пензы присвоено имя В. Г. Белинского, Петропавловска-Камчатского (Елизово) — Витуса Беринга, Пскова (Кресты) — княгини Ольги, Самары (Курумоч) — С. П. Королева, Симферополя — И. К. Айвазовского, Сочи (Адлер) — В. И. Севастьянова, Ставрополя (Шпаковское) — А. Ф. Суворова, Сургута — Ф. К. Салманова, Сыктывкара — П. А. Истомина, Томска (Богашево) — Н. И. Камова.
Имя Д. И. Менделеева будет носить международный аэропорт Тюмени (Рощино), Мустая Керима — Уфы, Г. И. Невельского — Хабаровска (Новый), А. Г. Николаева — Чебоксар, И. В. Курчатова — Челябинска (Баландино), А. П. Чехова — Южно-Сахалинска (Хомутово), Платона Ойунского — Якутска.
Во время конкурса «Великие имена России» россияне выбирали названия для 47 аэропортов в честь знаменитых ученых, полководцев, общественных и политических деятелей страны.
Барнаульский аэропорт уже носит название Германа Титова, краевая столица в этом проекте не участвовала.
Ранее сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал названия 300 крупнейших по пассажиропотоку аэропортов мира за 2017 год и выяснил, что трети из них присвоены имена выдающихся государственных и военных руководителей, а также деятелей искусства и иных сфер.
Скандал с аэропортом Горно-Алтайска
В декабре 2018 года на Алтае передумали переименовывать аэропорт из-за скандала. Валерий Фадеев, глава Общественной палаты России, заявил, что присвоение имени Николая Рериха аэропорту Горно-Алтайска решили отложить на более поздний срок из-за скандала.
Валерий Фадеев рассказал, что эта ситуация идет вразрез с идеологией конкурса — сохранение исторической памяти и объединение жителей региона вокруг имен выдающихся соотечественников.
«Поэтому мы приняли аргументы алтайских коллег и решили вывести аэропорт Горно-Алтайска из проекта с возможностью проведения нового голосования в следующем году, — подчеркнул он.
Напомним, кандидатуру Николая Рериха поддержали 105 563 респондента. Алтайский художник Григорий Гуркин получил на 1046 голосов меньше. От лидеров голосования значительно отстал Герой Советского Союза, артиллерист Илья Шуклин — 4952 голоса.