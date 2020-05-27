Путин «швырнул» ручку в ходе совещания, после того как его перебили

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания с руководителями нескольких ведомств и регионов страны, сообщает в своем Twitter «Кремлевский пул РИА».

Мероприятие в формате видеоконференции посвятили борьбе с паводками и пожарами в регионах.

Путин заявил, что ситуации с ЧС выходят на первый план для сотен и тысяч граждан, которые рискуют остаться без жилья, их жизням угрожает опасность.

«Мы с вами обсуждали ровно месяц назад то, что происходит в наших регионах с паводками и природными пожарами <…> Текущие дела для тысяч наших людей выходят на первый план. Естественное дело, когда человек лишается своего жилища, либо жизнь находится в опасности…», — сказал глава государства, после чего бросил ручку.

Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах. pic.twitter.com/6Pro8Lp65N — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 26, 2020

До этого президента перебил руководитель МЧС Евгений Зиничев, к которому обратился Путин во время формулирования своего вопроса через длительное разъяснение повестки встречи.

Видеосвязь - штука коварная, можно нечаянно перебить президента. pic.twitter.com/b71b6uTMfn — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 26, 2020

Путин в ходе совещания указал на необходимость как можно оперативнее решать проблемы людей, пострадавших от стихийных бедствий. Стенограмма и видеозапись встречи опубликованы на сайте Кремля.

Ранее лидер КПРФ рассказал, как Путина «подставили» в День Победы.