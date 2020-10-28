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Путин сказал, что думает о второй волне коронавируса

Президент России Владимир Путин считает, что пока рано говорить о второй волне коронавируса в России. Об этом пишет ТАСС.

Президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин.
kremlin.ru

«Мы не говорим о какой-то второй волне. Но как вот мы совсем недавно еще обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов», — сказал президент на встрече с членами правительства.

Также он подчеркнул, что федеральный центр будет помогать регионам, но и самим руководителям субъектов не стоит забывать об ответственности по противодействию пандемии.

«В целом, конечно, все мы отслеживаем, внимательно смотрим, на профессиональном уровне работа ведется», — сказал Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ остается напряженной.

«Ситуация продолжает осложняться, среднесуточный темп прироста заболеваемости составляет 1%, но при тех цифрах, которые есть у нас, этого достаточно», — цитирует Голикову «Интерфакс».

Ранее Владимир Путин заявил, что наша страна лучше других государств мобилизовала ресурсы здравоохранения в пандемию COVID-19.

В Алтайском крае, по данным на 28 октября, зарегистрировали 218 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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