Путин только из Антарктиды не получает информацию от разведки

Директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин рассказал в интервью РИА «Новости» , как президент России Владимир Путин работает с полученной агентами информацией.

Нарышкин подчеркнул, что Путин, который ранее служил во внешней разведке, знает тонкость и специфику этой профессии, поэтому работать с ним, — это большое удовольствие.

«Президент очень внимательно работает с информацией разведки. Работает как профессионал, понимает, чего стоит та или иная информация, делает пометки», — сказал Нарышкин.

После идет работа над пометками — что-то уточняют, отвечают на вопросы президента.

По словам Нарышкина, СВР информирует главу государства «практически без выходных и без праздничных дней, потому что информация в службу поступает со всех континентов, кроме Антарктиды».

Владимир Путин и легендарная разведчица Гоар Вартанян , 2005 год. kremlin.ru

«Мы, конечно, проводим очень тонкий и внимательный анализ и президенту докладываем „резюме“», — отметил Нарышкин.

Он подчеркнул, что обо всем лично докладывает непосредственно президенту: «Все доклады Службы внешней разведки — лично. Все документы — лично».

Ранее сообщали, что Путин за два дня до терактов 11 сентября предупредил президента США об атаках.

Напомним, Владимир Путин в 1985—1990 годах по линии Первого главного управления КГБ (советская внешняя разведка) работал в Дрездене (ГДР) в качестве директора местного Дома дружбы СССР-ГДР.