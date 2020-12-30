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Жизнь

Путин увеличил возраст молодежи до 35 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о молодежной политике, который закрепляет возраст молодежи до 35 лет включительно, сообщает RT.

Владимир Путин и молодежь.
Владимир Путин и молодежь.
kremlin.ru

Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Возрастная группа, относящаяся к категории „молодежь“, — это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно», — говорится в законе.

Закон определяет на федеральном уровне такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика» и «молодежные общественные объединения».

Также документ существенно расширил цели и основные направления молодежной политики.

Кроме того, предусмотрено появление в законодательстве нового понятия «специалист по работе с молодежью».

Ранее Путин рассказал девочке, какое желание загадает на Новый год для всех россиян.

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