Путин увеличил возраст молодежи до 35 лет

Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
«Возрастная группа, относящаяся к категории „молодежь“, — это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно», — говорится в законе.
Закон определяет на федеральном уровне такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика» и «молодежные общественные объединения».
Также документ существенно расширил цели и основные направления молодежной политики.
Кроме того, предусмотрено появление в законодательстве нового понятия «специалист по работе с молодежью».
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