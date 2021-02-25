Путин узаконил российское гражданство секс-символу и «холопу всея Руси»

Сыгравший в самом кассовом российском фильме («Холоп») сербский актер Милош Бикович стал гражданином России, соответствующий указ президента РФ опубликован на портале правовой информации.

Бикович дебютировал в российском кинематографе в 2014 году — он снялся в картине Никиты Михалкова «Солнечный удар». Он также известен по ролям в «Балканском рубеже», «Духless 2», «Лед» и «Холоп», пишет polit.ru.

Секс-символ

За последние несколько лет актер успел стать секс-символом российского кино. Великолепно говорит на русском языке — практически без акцента.

Многие считают его легкомысленным сердцеедом, а вот сам Милош уверяет, что он совсем не такой.

Милош Бикович два года встречался с актрисой Аглаей Тарасовой. Затем актеру приписывали роман с сербской моделью Барбарой Таталович. Впоследствии Милош сообщил в интервью, что снова одинок.

Цифра

«Холоп» по официальным данным считается самым кассовым российским фильмом всех времен, фильм собрал в прокате около 3,2 млрд рублей.