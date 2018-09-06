Путин, «Жар-птица» и радуга: в резиденции президента обустраивают сенсорную комнату для релакса

Госконтракт на обустройство современного помещения заключило управление «В» Службы безопасности президента Федеральной службы охраны (ФСО), в ведении которой находится резиденция Путина в Валдае.

«Жар-птица»

Для обустройства комнаты закуплен декоративный светодинамический светильник российского производства «Жар-птица». Прибор предназначен для создания релаксационного эффекта — радужный свет от него плавно перемещается по всему помещению, охватывая стены, пол и потолок.

Бабочки и космос

Также приобретен российский проектор визуальных эффектов «Солнечный-100», пишет znak.com. В нем есть ротатор сменных колес, и в зависимости от настройки и настроения по стенам комнаты могут или проплывать космические виды или порхать бабочки.

Массаж в невесомости

Помимо этого управление «В» приобрело ультразвуковой распылитель эфирных масел «ЭФА», который превращает ароматические масла в аэрозоль без потери целебных свойств, и воздушно-пузырьковая колонна.

Заказаны в комнату и мягкие кожаные кушетки, а также массажное кресло-кровать US Medica Quadro. Самая интересная функция US Medica — состояние невесомости.

«При ее активации человек находится в кресле в позе эмбриона и получает от массажа наиболее яркий эффект», — рассказали эксперты.

Модные пенсионеры

В управлении «В» не ответили на вопрос издания, для кого на Валдае создается сенсорная комната. Но в публикации отмечено, что моду на обустройство таких комнат для пенсионеров вводит в России именно друг Путина Геннадий Тимченко. Так что вполне вероятно, что помещение обустраивается как раз для 65-летнего работающего пенсионера Владимира Путина.

Владимир Путин в Валдайском Иверском Святоозерском Богородицком мужском монастыре. kremlin.ru

Факт

Три года назад при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко сенсорная комната появилась у пенсионеров Новгородской области.

Что известно о резиденции Долгие Бороды

Владимир Путин в резиденции «Долгие Бороды», 2001 год. kremlin.ru

«Долгие Бороды» (другие названия «Валдай», «Ужин» <ударение на втором слоге>) — резиденция президента РФ, расположена в Новгородской области в 20 километрах от города Валдай, недалеко от деревни Долгие Бороды. Ужин — это озеро, на берегу которого и расположена резиденция. Она входит в состав официальных резиденций президента, среди которых: Кремль, Ново-Огарёво, «Бочаров Ручей» (Сочи), Константиновский дворец в Стрельне.

Жители Долгих Бород вспоминают, что буквально за одну ночь бетонный забор отрезал резиденцию от остального мира: один конец забора упирается в Валдайское озеро, второй — в озеро Ужин. Пионерлагерь и санаторий снесли, писал «Коммерсантъ» в 2000 году.

Здесь любил отдыхать и рыбачить первый президент России Борис Ельцин. С 2000 года в резиденцию регулярно приезжает Владимир Путин.