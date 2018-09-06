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Путин, «Жар-птица» и радуга: в резиденции президента обустраивают сенсорную комнату для релакса

В резиденции «Долгие Бороды» президента РФ Владимира Путина на Валдае (Новгородская область) обустраивают сенсорную комнату отдыха, пишет «Собеседник».

Кремль, московская резиденция.
Кремль, московская резиденция.
kremlin.ru

Госконтракт на обустройство современного помещения заключило управление «В» Службы безопасности президента Федеральной службы охраны (ФСО), в ведении которой находится резиденция Путина в Валдае.

«Жар-птица»

Для обустройства комнаты закуплен декоративный светодинамический светильник российского производства «Жар-птица». Прибор предназначен для создания релаксационного эффекта — радужный свет от него плавно перемещается по всему помещению, охватывая стены, пол и потолок.

Бабочки и космос

Также приобретен российский проектор визуальных эффектов «Солнечный-100», пишет znak.com. В нем есть ротатор сменных колес, и в зависимости от настройки и настроения по стенам комнаты могут или проплывать космические виды или порхать бабочки.

Массаж в невесомости

Помимо этого управление «В» приобрело ультразвуковой распылитель эфирных масел «ЭФА», который превращает ароматические масла в аэрозоль без потери целебных свойств, и воздушно-пузырьковая колонна.

Заказаны в комнату и мягкие кожаные кушетки, а также массажное кресло-кровать US Medica Quadro. Самая интересная функция US Medica — состояние невесомости.

«При ее активации человек находится в кресле в позе эмбриона и получает от массажа наиболее яркий эффект», — рассказали эксперты.

Модные пенсионеры

В управлении «В» не ответили на вопрос издания, для кого на Валдае создается сенсорная комната. Но в публикации отмечено, что моду на обустройство таких комнат для пенсионеров вводит в России именно друг Путина Геннадий Тимченко. Так что вполне вероятно, что помещение обустраивается как раз для 65-летнего работающего пенсионера Владимира Путина.

Владимир Путин в Валдайском Иверском Святоозерском Богородицком мужском монастыре.
Владимир Путин в Валдайском Иверском Святоозерском Богородицком мужском монастыре.
kremlin.ru

Факт

Три года назад при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко сенсорная комната появилась у пенсионеров Новгородской области.

Что известно о резиденции Долгие Бороды

Владимир Путин в резиденции &quot;Долгие Бороды&quot;, 2001 год.
Владимир Путин в резиденции «Долгие Бороды», 2001 год.
kremlin.ru

«Долгие Бороды» (другие названия «Валдай», «Ужин» <ударение на втором слоге>) — резиденция президента РФ, расположена в Новгородской области в 20 километрах от города Валдай, недалеко от деревни Долгие Бороды. Ужин — это озеро, на берегу которого и расположена резиденция. Она входит в состав официальных резиденций президента, среди которых: Кремль, Ново-Огарёво, «Бочаров Ручей» (Сочи), Константиновский дворец в Стрельне.

Жители Долгих Бород вспоминают, что буквально за одну ночь бетонный забор отрезал резиденцию от остального мира: один конец забора упирается в Валдайское озеро, второй — в озеро Ужин. Пионерлагерь и санаторий снесли, писал «Коммерсантъ» в 2000 году.

Здесь любил отдыхать и рыбачить первый президент России Борис Ельцин. С 2000 года в резиденцию регулярно приезжает Владимир Путин.

Владимир Путин в резиденции &quot;Долгие Бороды&quot; провел совещание с руководителями СЗФО, 2000 год.
Владимир Путин в резиденции «Долгие Бороды» провел совещание с руководителями СЗФО, 2000 год.
kremlin.ru
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