Путина «чуть не сбили огромные маралы». Опубликованы кадры отдыха президента в тайге

Президент России Владимир Путин рассказал о впечатлениях во время отдыха в тайге, где он повстречал сибирских маралов, сообщает РИА «Новости» .

Напомним, в сентябре 2021 года Путин после поездки на Дальний Восток, где участвовал в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), несколько дней отдохнул в сибирской тайге. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.

Накануне опубликовали кадры с отдыха. На видео президент ловит с помощью удочки рыбу, гуляет по горам, перешептываясь с Шойгу, и сплавляется на катере по реке.



В тайге глава государства переночевал в палатке. Шойгу пошутил насчет солидности такого укрытия, а Путин в ответ пошутил, что «будет лучше, если лучше работать».

Также глава Минобороны посмеялся над изображением камина в палатке президента.

«Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите», — с улыбкой ответил Путин.



Кроме того, президент впечатлился маралами, которые на огромной скорости пронеслись рядом с ним.

«Огромные маралы просто, я таких еще не видел. Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной. Им на Олимпийских играх надо выступать, равных бы не было», — рассказал Путин.

Ранее altapress.ru рассказал, как президент России отдыхал в Сибири в разные годы.