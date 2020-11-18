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Жизнь

Путину не хватает живого общения с людьми, поэтому он звонит им по ночам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин компенсирует отсутствие встреч с людьми, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Песков подчеркнул, что Путин любит общаться с людьми, поэтому невозможно в полной мере различными видеоконференциями компенсировать отсутствие очных мероприятий.

«Вы знаете, что президент любит общаться с людьми, нуждается в этом с точки зрения получения обратной связи. И, конечно, в этом плане полностью компенсировать отсутствие этих мероприятий видеоконференциями невозможно», — рассказал он в эфире Первого канала.

Песков также подчеркнул, что президент часто звонит подчиненным по ночам. Он назвал это нормальной практикой, которая была и до режима самоизоляции, и продолжается сейчас.

«Президент, собственно, постоянно работает в таком режиме — растянутом по суткам. Все, кто работает с ним, уже привыкли. Он может позвонить и рано утром, и совсем-совсем поздно вечером — и в час ночи, и в два ночи», — отметил пресс-секретарь.

Песков надеется, что рано или поздно «мы все-таки к нормальной жизни вернемся и продолжим все как обычно».

Ранее в Кремле решили, как Путин будет общаться с простыми людьми на ежегодной большой пресс-конференции президента России.

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