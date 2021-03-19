Пьяный сибирский депутат побил двух полицейских в отделе

В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении местного депутата, который немного расслабился после корпоратива, сообщает региональный СК.

Напомним, депутат Дмитрий Клепиков, отвечающий за этику в гордуме Киренска, устроил дебош в полиции после задержания в нетрезвом состоянии.

Мужчина вырывался из рук правоохранителей и кричал, периодически утверждая, что «не может дышать».

«Господь мой. И Бог мой. Иди сюда, сволочь», — обращался мужчина к кому-то за кадром и пытался дотянуться рукой через решетку.

Депутата оштрафовали на 1 тыс. рублей за появление пьяным в районной администрации. Теперь же, как сообщил СК, еще и возбудили уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Думы Киренского муниципального района, подозреваемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного статьей „Применение насилия в отношении представителя власти“», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, мужчина в отделе полиции вел себя неадекватно и нанес двум правоохранителям телесные повреждения.

Ранее Клепиков объяснил инцидент тем, что в Думе прошел небольшой корпоратив, на котором он перебрал с алкоголем. В администрации Киренска уснул на диване, где его и нашла полиция.

По его словам, полицию вызвали сотрудники администрации, с которыми у него конфликт из-за критики власти. Он также отметил, что в полиции его побили.

Ранее в Астраханской области член партии власти ворвался в магазин, стал швырять продукты и довел продавца до инфаркта.