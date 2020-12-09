Пьяного барнаульца, сбежавшего с места ДТП, будут судить за смертельный наезд на женщину

Жителя Барнаула ждет до 12 лет лишения свободы за смертельное ДТП на пешеходном переходе, сообщает прокуратура Алтайского края.

Напомним, ДТП произошло 22 сентября на пр. Ленина в районе «Геомаркета» — задержали водителя 1980 года рождения.

«Водитель автомобиля Toyota Vista, находясь в состоянии опьянения, двигался в сторону ул. Германа Титова. В нарушение ПДД, обязывающих уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому переходу, совершил наезд на женщину, которая скончалась на месте», — рассказали в ведомстве.

Более того, мужчина не остановился и скрылся с места ДТП, однако очевидец догнал и перегородил ему дорогу.

Закон предусмотрел для барнаульца безальтернативное лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Ранее в Барнауле водитель иномарки сбил женщину и запретил ей переходить дорогу в одиночку.