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Жизнь

Пьяного барнаульца, сбежавшего с места ДТП, будут судить за смертельный наезд на женщину

Жителя Барнаула ждет до 12 лет лишения свободы за смертельное ДТП на пешеходном переходе, сообщает прокуратура Алтайского края.

В Центральном районном суде Барнаула.
В Центральном районном суде Барнаула.
Анна Зайкова.

Напомним, ДТП произошло 22 сентября на пр. Ленина в районе «Геомаркета» — задержали водителя 1980 года рождения.

«Водитель автомобиля Toyota Vista, находясь в состоянии опьянения, двигался в сторону ул. Германа Титова. В нарушение ПДД, обязывающих уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому переходу, совершил наезд на женщину, которая скончалась на месте», — рассказали в ведомстве.

Более того, мужчина не остановился и скрылся с места ДТП, однако очевидец догнал и перегородил ему дорогу.

Закон предусмотрел для барнаульца безальтернативное лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Ранее в Барнауле водитель иномарки сбил женщину и запретил ей переходить дорогу в одиночку.

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