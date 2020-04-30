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Жизнь

Пять медучреждений стали очагами коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области пять медицинских учреждений стали очагами распространения коронавирусной инфекции, пишет «Тайга.инфо».

Пандемия коронавируса.
Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Такие данные следуют из доклада начальника регионального управления Роспотребнадзора Александра Щербатова, который отчитался о работе ведомства перед депутатами заксобрания 30 апреля.

«В регионе образовались пять „производственных очагов“: новосибирские ГКБ № 11, ГКБ № 25, поликлиника № 22, а также Центральная подстанция скорой медицинской помощи и Черепановская ЦРБ», — пишет издание со ссылкой на доклад.

По последним данным, в Новосибирской области заражены коронавирусом 79 медработников.

Напомним, буквально пару дней назад — 28 апреля — заражение было выявлено у 52 медиков. Тогда речь шла о примерно седьмой части от всех заболевших новой инфекцией в регионе.

Накануне сообщалось о том, что в Сибирь свозят зараженных коронавирусом.

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