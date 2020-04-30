Пять медучреждений стали очагами коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области пять медицинских учреждений стали очагами распространения коронавирусной инфекции, пишет « Тайга.инфо ».

Такие данные следуют из доклада начальника регионального управления Роспотребнадзора Александра Щербатова, который отчитался о работе ведомства перед депутатами заксобрания 30 апреля.

«В регионе образовались пять „производственных очагов“: новосибирские ГКБ № 11, ГКБ № 25, поликлиника № 22, а также Центральная подстанция скорой медицинской помощи и Черепановская ЦРБ», — пишет издание со ссылкой на доклад.

По последним данным, в Новосибирской области заражены коронавирусом 79 медработников.

Напомним, буквально пару дней назад — 28 апреля — заражение было выявлено у 52 медиков. Тогда речь шла о примерно седьмой части от всех заболевших новой инфекцией в регионе.

Накануне сообщалось о том, что в Сибирь свозят зараженных коронавирусом.