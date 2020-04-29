В Сибирь свозят зараженных коронавирусом

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло рассказал, что регионы СФО начинают оказывать помощь в лечении пациентов с коронавирусом из других округов, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

Необходимо развертывать дополнительный коечный фонд, заявил Меняйло на совещании по предупреждению ЧС в среду 29 апреля, в котором приняли участие главы регионов округа.

«Мы начинаем уже помогать другим регионам. С Ямала везут больных, обстановка такая», — сказал полпред.

Он подчеркнул, что проблема с наличием аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в сибирских больницах уже, в основном, решена.

Также Меняйло отметил, что в целом за последние сутки в Сибири не наблюдается резкого роста числа больных.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из больниц Новосибирской области приказали забрать 113 аппаратов ИВЛ.

Сергей Иванович Меняйло. Анна Зайкова.

Меняйло также попросил обратить особое внимание на медиков и персонал медучреждений.

«Сегодня есть случаи заражения медицинских работников. Разные причины, но в некоторых вопросах есть отсутствие самодисциплины», — отметил полпред.

Напомним, накануне глава Бурятии Алексей Цыденов обвинил врачей во вспышке коронавируса — якобы тщательно скрывали симптомы инфекции.

Меняйло также отметил, что в регионах, где обстановка спокойная, нужно определить меры по выходу из режима повышенной готовности, а там где зафиксированы вспышки — принимать дополнительные карантинные меры.

На встрече приняли решение вновь собраться 5 мая и обсудить меры по выходу из режима повышенной готовности — с 12 мая, в соответствии с поручением главы государства.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области более 50 медиков заразились коронавирусом, каждый седьмой из заразившихся — медработник.