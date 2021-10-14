Пять тысяч барнаульцев ждет холодная ночь

Барнаульская теплосетевая компания вела работы на трех участках тепломагистралей. Ремонт закончили, в 21:00 ресурс начали подавать в дома.
Вечером, как уже писал altapress.ru, на ул. Деповской обнаружилось повреждение тепловой сети. Из-за этого, по уточненным данным, пришлось отключить от отопления и горячей воды 52 многоквартирных дома (это 4 904 жителя), детскую больницу № 1, три школы и четыре детсада.
Устранение аварии проконтролировал мэр Вячеслав Франк. Он вместе со своим замом по городскому хозяйству Сергеем Пашковским и директором БТСК Александром Гроссом побывал на месте ведения работ, сообщили в мэрии.
По словам Франка, в социальных объектах ведется мониторинг температурного режима, управляющие компании оповещают жителей домов о проводимых работах.
Ориентировочное время устранения аварии — 07:00 15 октября.
«В случае, если энергетики не устранят повреждение на сетях к этому времени, администрацией города совместно с БТСК будут приняты дополнительные меры», — подчеркнул Вячеслав Франк.
Ситуация находится на особом контроле, уверяют в мэрии.