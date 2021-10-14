Пять тысяч барнаульцев ждет холодная ночь

Барнаульские энергетики начали подавать тепло и горячую воду в дома, которые попали под плановое отключение 14 октября. Но почти пяти тысячам горожан придется потерпеть до утра.

Барнаульская теплосетевая компания вела работы на трех участках тепломагистралей. Ремонт закончили, в 21:00 ресурс начали подавать в дома.

Вечером, как уже писал altapress.ru, на ул. Деповской обнаружилось повреждение тепловой сети. Из-за этого, по уточненным данным, пришлось отключить от отопления и горячей воды 52 многоквартирных дома (это 4 904 жителя), детскую больницу № 1, три школы и четыре детсада.

Устранение аварии проконтролировал мэр Вячеслав Франк. Он вместе со своим замом по городскому хозяйству Сергеем Пашковским и директором БТСК Александром Гроссом побывал на месте ведения работ, сообщили в мэрии.

Авария на теплосети. barnaul.org

По словам Франка, в социальных объектах ведется мониторинг температурного режима, управляющие компании оповещают жителей домов о проводимых работах.

Ориентировочное время устранения аварии — 07:00 15 октября.

«В случае, если энергетики не устранят повреждение на сетях к этому времени, администрацией города совместно с БТСК будут приняты дополнительные меры», — подчеркнул Вячеслав Франк.

Ситуация находится на особом контроле, уверяют в мэрии.